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遭批轉投資事業虧損 國發基金：歷年來規模逾7000

鉅亨網2018/09/03 20:08
鉅亨網 / NOWnews
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針對媒體報導國發基金轉投資事業虧損情形，國發基金今 (3) 日提出說明反駁，強調在配合政府產業政策之下，多數投資於新創的高風險企業，部分投資事業雖有虧損，但歷年來基金規模成長至今超過 7000 億元，整體投資績效良好。

國發基金指出，除每年在預決算中敘明轉投資事業相關資訊、編撰營運與資金運用計畫送立法院外，為達資訊公開透明化，每季也將投資情形公開在基金網站，並配合立法院預算中心要求，提供轉投資事業資料及人員薪資情形，但因涉及非公開發行的人員薪資，以密件方式提供遭拒收，並無黑箱作業作業情形。

國發基金強調，近來配合經濟部及交通部產業政策參與投資台船 (2208-TW) 及陽明海運 (2609-TW)，但兩家公司董事長與總經理均非國發基金指派，相關人員退休轉任與國發基金無關。

媒體報導指出，立法院預算中心完成調查，發現去年國發基金投資 46 家公私合營事業，其中有 19 家虧損，顯示出有 4 成以上經營不善，甚至有 14 家已連虧 3 年。

國發會副主委、國發基金執行秘書鄭貞茂強調，國發基金不以帳面盈虧作為主要操作目標，而是配合國家政策及發展需要來進行投資，扶植產業，例如注資陽明海運，協助度過全球航運景氣低迷的危機，且產生績效；投資生技類股，雖帳面未獲利，但業者價值已反映在股價上。

另外，投資台積電 (2330-TW) 可說是最賺錢的投資，現在的投資報酬驚人，鄭貞茂表示，國發基金自 1975 年以來，從 309 億元成長到 8134.62 億元，每年都有盈餘繳庫，以基金規模成長的情況來看，從原始基金金額計算，績效放大逾 26 倍，完全沒有拿納稅人的錢。

有關台船董事長薪水引發批評一事，經濟部長沈榮津今日指出，台船受全球造船業景氣的影響，管理階層都有減薪，已經都有處理了，至於減薪幅度，他則未正面回答，僅表示，應該跟公會各方面都有討論過，大家共體時艱。
 

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