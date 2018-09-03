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國際半導體展規模再創紀錄 展現台灣IC實力

中央社2018/09/03 20:13
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者潘姿羽台北3日電）SEMICON Taiwan 2018國際半導體展暨IC60大師論壇將於5日登場，SEMI國際半導體產業協會今天指出，今年規模已躍升全球第二大半導體展，規模再創紀錄外，也展現台灣產業實力。

今年適逢IC發明60周年，SEMI國際半導體產業協會主辦的「SEMICON Taiwan 2018國際半導體展」 將於9月5日至7日舉行。

SEMI台灣區總裁曹世綸今天於「SEMICON Taiwan2018國際半導體展暨IC60大師論壇展前聯合記者會」表示，今年展覽規模再度創下紀錄，共計有超過2000個攤位、超過680家國內外企業參與展出，可望吸引超過4萬5000人的參觀人潮。

曹世綸說明，外界可能認為展覽和產業發展是兩回事，但其實展覽規模大小可以展現地區的產業聚落實力，當展覽愈大、代表全世界認同該產業在這個地區的發展「是個咖」，外國業者才會願意來參與，而展覽攤位的數量、規模則代表產業聚落的參與程度。

科技部同樣對於IC60展現高度重視，不只籌畫一系列紀念活動，並與SEMI合作舉辦「IC60大師論壇」，活動同樣於5日登場，台積電創辦人張忠謀、台積電董事長劉德音、聯華電子共同總經理簡山傑、日月光總經理暨執行長吳田玉等重量級大咖均受邀出席，對於新興應用、發展趨勢與未來挑戰發表看法。

科技部長陳良基今天也出席展前記者會，並於致詞時表示，半導體一直是台灣經濟發展最重要的領頭羊，而且台灣在全球半導體產業鏈中締造了「製造第一、封裝測試第一、IC設計第二」的產業地位、是非常驕傲的成績。

他指出，IC未來發展還有很多新的技術與應用，人工智慧（AI）很可能是半導體產業下一個藍海，希望台灣能在未來半導體的發展歷程中，持續扮演重要的推動角色。

陳良基也說，這次科技部與SEMI國際半導體產業協會舉辦盛大活動，是希望讓國人了解台灣在半導體發展的歷程中，扮演著非常重要的角色，給國人一些信心與期待，並讓年輕人了解到台灣已經站在一個很好的制高點，盼能激發新一代的年輕學子投入半導體產業。（編輯：楊凱翔）1070903

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