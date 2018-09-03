〈半導體展將登場〉鈺創盧超群：應進行類垂直整合 迎

IC 設計廠鈺創科技 (5351-TW) 董事長盧超群今 (3) 日出席「2018 國際半導體展」展前記者會時表示，台灣半導體產業已進入「大學時代」，預期在異質整合下，2030 年產值將邁向 1 兆美元，其中還有 2.5 倍的成長空間，應進行類垂直整合，將半導體這隻飛龍裝上成長引擎。

盧超群指出，IC 設計在 60 年前仍是個胚胎，80 年代進入幼稚園，90 年代則是小學生，去年產值達到 4000 億美元，已進入了大學時代，他並大膽預測，2024 年產值將達到 5500 億至 6000 億美元，到了 2030 年，在異質整合下則將邁向 1 兆美元的產業，從目前的 4000 億美元至 1 兆美元間，還有 2.5 倍的成長空間。