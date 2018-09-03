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〈半導體展將登場〉鈺創盧超群：應進行類垂直整合 迎

鉅亨網2018/09/03 20:17
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IC 設計廠鈺創科技 (5351-TW) 董事長盧超群今 (3) 日出席「2018 國際半導體展」展前記者會時表示，台灣半導體產業已進入「大學時代」，預期在異質整合下，2030 年產值將邁向 1 兆美元，其中還有 2.5 倍的成長空間，應進行類垂直整合，將半導體這隻飛龍裝上成長引擎。

盧超群指出，IC 設計在 60 年前仍是個胚胎，80 年代進入幼稚園，90 年代則是小學生，去年產值達到 4000 億美元，已進入了大學時代，他並大膽預測，2024 年產值將達到 5500 億至 6000 億美元，到了 2030 年，在異質整合下則將邁向 1 兆美元的產業，從目前的 4000 億美元至 1 兆美元間，還有 2.5 倍的成長空間。

盧超群認為，半導體產業中的肌肉產業，便是晶圓製造、封裝測試這些製造業，IC 設計則是成長空間相當大的部分，他並指出，台灣半導體產業是從零到有，從現在的產值到 1 兆美元還有 2.5 倍空間，在此空間下，台積電、聯電、日月光等都還算小，半導體產業的肌肉面不夠，應全力支持做製造。

針對 IC 設計，盧超群指出，台灣屬於世界第二，未來需要產官學團結，投入資金發展屬於台灣的 IC 特殊領域設計能力，並以 IC 當中新領域，過去 IC 產業以水平分工為主，未來需要著手做類垂直整合，將半導體這隻飛龍裝上成長引擎。

盧超群強調，台灣不是沒有系統產業，但都是代工客戶，台灣電子產業代工業若能以新型式，去做人工智慧與半導體整合，相信許多廠商都會來問台灣政府單位能不能加入行列。

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