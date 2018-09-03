PCB旺季發燒 泰鼎連兩月營收創新高 8月達11.

在台商 PCB 廠中，泰鼎及健鼎 (3044-TW) 均在去年完成產能擴充，健鼎在新產能挹注之下，7 月營收也以 48.26 億元改寫歷史新高，8 月的出貨熱度也極高，但營收金額仍在結算中。

PCB 廠泰鼎 - KY (4927-TW) 今 (3) 日公布 8 月營收，以 11 .9 億元再創新高，月增 8.21%，年增 18.04%，主要受惠泰國廠區完成產能擴充、接單增加等因素；法人指出，泰鼎 9 月接單可望維持在高檔水位，有利進一步推升第 3 季營收攀上歷史新高。

泰鼎去年切入 WD 供應鏈，效益在今年首季起逐步顯現，今年將注重成本控管、調整接單結構，持續強化毛利率提升，7 月營收比重較高的產品在家庭用消費電子產品應用較多，公司也看好，由於中國華東限制污水排放而使中國大陸廠商轉赴海外下單的後續效應。

泰鼎去年著重產能擴充，今年營運執行重點在成本控管，隨著國際銅價穩定，公司自南亞 (1303-TW) 及中國建滔進貨的 CCL 價格，可望獲得有效控制。