老人遭虐影片流傳網路 勞動部籲聯繫協處

許銘春指出，勞動部設有1955申訴專線，受到不當對待者可電話聯繫，取得協助；希望照顧者與被照顧者都善待對方，倘若發生不當對待狀況，存證也很重要。

許銘春說，勞動部與各縣市政府聯繫結果，都沒有爆料公社流傳這個老人受虐的投訴資訊，呼籲上傳影片者主動聯繫，以利勞動部協助處理，同時呼籲社會各界不要因此抹煞外籍移工協助照顧高齡長輩的貢獻。

（中央社記者楊淑閔台北3日電）近來網路流傳80歲老人遭到外籍看護凌虐影片，勞動部長許銘春今天表示，勞動部已與全國各縣市政府詢問過，皆無相關投訴，呼籲上傳影片者跟勞動部聯繫，以利協處。

勞動部今天下午舉辦第四屆「107年青銀交流‧世代共融暨全國青年提案競賽頒獎典禮與成果發表會」，許銘春是在會後接受聯訪時，做出以上表示。

本屆全國青年提案競賽共分4組，今天表揚各組榮獲前3名與佳作的32支團隊獎項，各組首獎獎金新台幣7萬元。

今天獲獎的4組第一名分別是「社會服務組」，由「創意樂活青年軍」以桌遊延緩高齡退化問題的提案獲得殊榮。「映畫製作組」則由「燕子」團隊策劃銀髮共餐活動奪冠。

「銀髮創業組」由「照福2．靈」團隊，善用藍牙感測器與APP軟體監測受照顧者的照護系統，獲頒第一名。今年新增青年及銀髮族共同組隊提案的「青銀創意組」，「卡布里諾」團隊以30到65歲家庭主婦組成主廚團隊，提供銀髮族線上晚餐料理服務摘金。

許銘春親自頒獎並感謝評審人員，強調民國82年起，65歲以上人口已超過7%，代表台灣邁入高齡化國家之列，104年15到64歲的工作年齡人口達到高峰以後就逐年下降，對社會經濟發展有重大影響。

她說，勞動部參考先進國家作法，103年10月2日成立全國首座「銀髮人才資源中心」，提供中高齡就業創業服務，施政時也會參考年輕人的構思。（編輯：陳清芳）1070903