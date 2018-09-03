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逐筆交易2020年上路 券商：散戶交易模式要改

中央社2018/09/03 20:32
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者田裕斌台北3日電）金融監督管理委員會宣布台股逐筆交易預計2020年3月23日上路，券商表示，逐筆交易可讓交易制度更為公平，對短線散戶而言，則要改變喜歡追價的交易模式。

福邦證券董事長林火燈表示，雖然現行的集中撮合及未來的逐筆交易都是採「價格優先、時間優先」的撮合模式，但在逐筆交易上路後，時間快慢扮演的角色比價格更重要，但這僅於影響短線進出的投資人，對於長線投資人而言，其實逐筆交易與集中撮合的差異並不大。

對價差交易的短線投資人而言，若陷入追漲追跌的循環，容易「買高賣低」，且由於法人往往具有優勢的資訊科技(IT)速度，散戶比較不容易討到便宜；舉例而言，目前集中撮合每5秒鐘的成交價會成交在最大成交量的價位，當有賣方掛出較低的賣價時，電腦連線速度較快的法人，比較容易搶到單。

群益金鼎證券總經理趙永飛則認為，逐筆交易是比較公平的交易方式，讓在市場無論法人或自然人的交易條件都差不多，自然人只要謹守限價交易的原則，其實就不會被價格牽著鼻子走，真的得利的，是高頻交易者或程式交易者，逐筆交易較有空間套取價差。

趙永飛認為，就券商的角度，由於目前權證、期貨都已經實施逐筆交易，在股票市場還處於集中撮合下，券商在進行衍生性金融商品避險時，因為跨市場交易有時間差，成本容易墊高，加上實施逐筆交易有機會提高避險基金進場意願，間接有機會提振台股量能。（編輯：楊玫寧）1070903

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