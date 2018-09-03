Kiwebaby改名張承喜　拍新片扮「變裝皇后」

原名張喬翔的Kiwebaby自演出電影《自畫像》後大受肯定，原以為演藝事業會一路順遂，卻遲遲沒接到新的演出機會，透過朋友介紹曾幫蔡依林改名的卜陽老師建議，正式改名為張承喜，結果好運不斷，除了感情順利外，也接到新馬電影的邀約，與新加坡喜劇天王「李國煌」一同演出《男兒王》。
Kiwebaby在《男兒王》有很多舞蹈演出，電影公司特別安排一連串的表演課程及舞蹈訓練。在新馬訓練期間他吃足苦頭，每天都花八小時以上的時間練舞，練到腳底都起水泡，但為了把握這次的演出機會，Kiwebaby還是忍著疼痛拚命練習，除此之外，李國煌還誇讚他的女裝扮相很漂亮，讓他備受壓力，直說下次不可以找比他漂亮的演員演出，逗得現場笑聲不斷。
▲《男兒王》演員（左起）Kiwebaby、李國煌、陳日成、賴宇涵。（圖／mm2滿滿額娛樂，2018.09.03）
音樂喜劇片《男兒王》9月1日在馬來西亞檳城正式開鏡。故事圍繞一位被跨國公司裁退的總經理，為了家庭生計，誤打誤撞加入了一家變裝夜店工作，在一次機緣巧合下，他被逼變裝上臺演出，結果一鳴驚人。該片以輕鬆詼諧的方式，讓大家瞭解變裝界不為人知的苦與樂。
除了李國煌和Kiwebaby要變裝演出之外，馬來西亞當地的許多演員以及泰國變裝網紅Happy Polla寶拉、多位本地知名變裝紅人如Kumar古瑪等，亦將客串演出。