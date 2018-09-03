Kiwebaby改名張承喜　拍新片扮「變裝皇后」

原名張喬翔的Kiwebaby自演出電影《自畫像》後大受肯定，原以為演藝事業會一路順遂，卻遲遲沒接到新的演出機會，透過朋友介紹曾幫蔡依林改名的卜陽老師建議，正式改名為張承喜，結果好運不斷，除了感情順利外，也接到新馬電影的邀約，與新加坡喜劇天王「李國煌」一同演出《男兒王》。

Kiwebaby在《男兒王》有很多舞蹈演出，電影公司特別安排一連串的表演課程及舞蹈訓練。在新馬訓練期間他吃足苦頭，每天都花八小時以上的時間練舞，練到腳底都起水泡，但為了把握這次的演出機會，Kiwebaby還是忍著疼痛拚命練習，除此之外，李國煌還誇讚他的女裝扮相很漂亮，讓他備受壓力，直說下次不可以找比他漂亮的演員演出，逗得現場笑聲不斷。