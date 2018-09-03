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中央社

查公投偽造連署 戶所可組大量抄寫判定小組

中央社2018/09/03 19:59
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者劉麗榮台北3日電）中選會今天召集22縣市民政人員及相關機關開會決議，各戶政事務所得成立「大量抄寫判定小組」，死亡連署、一冊內連續多張簽名字跡類似等判定偽造，將予以刪除。

中央選舉委員會今天邀集內政部、警政署刑事警察局、法務部調查局及各直轄市、縣市政府民政局、處長，就加強全國性公民投票查對程序及判斷原則等事項開會研商；會議由中選會主委陳英鈐主持。

中選會晚間發布新聞稿指出，近日初步清點全國性公民投票案連署人名冊，發現有大量抄寫，疑似偽造情事。大量抄寫破壞公投民主的公平性，為確保公投案連署的真實性，依法查對有其必要，並獲會議一致共識。

中選會表示，會議決議，連署有偽造情事者，由戶政機關依據戶籍登記資料，本職權進行查對，大量抄寫及偽造簽名，應予刪除；戶政機關依法查對並填具統計表函報中選會，中選會依法公告公民投票案成立與否，並做成行政處分通知提案領銜人。

中選會說，查對為行政審查，目的在於決定連署是否有效。偽造連署的刑事告發，將待戶政機關回報後，由中選會統一處理。

針對大量抄寫判定偽造的程序，中選會指出，各戶政事務所得組成2至5人「大量抄寫判定小組」，戶所人員查對名冊時，發現可疑的偽造情事，可依會議決議原則綜合判斷為大量抄寫而予以刪除，或交由「大量抄寫判定小組」判斷。

中選會說，綜合判斷4原則包括參酌連署前死亡、遷出國外、未曾住過、重複簽署、喪失國籍及名字不符或改身分證統一編號後仍寫原名或原編號等，併同考量。

此外，一冊內連續多張簽名字跡類似、一冊內連續多張筆跡墨色、濃淡相似、簽名外觀顯然可辨識為偽造者皆判定偽造。（編輯：謝佳珍）1070903

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