一碗泡麵248元 統一南僑點燃高價麵戰火

根據尼爾森市調數據顯示，台灣泡麵產值在2014年因受油安事件衝擊僅87.31億元；不過2015年產值回升至88.34億元，2016年產值成長至104億元，2017年進一步成長至109.4億元，已連續3年正成長，除了消費者對國內速食麵信心回流外，高價位產品帶動也是重要動能。

過去一碗泡麵漲到53元，等於是一個便當的價錢，已經讓民眾大喊吃不消，感覺吃泡麵都快變成是奢侈品了，現在業者挑戰高價無極限，包括統一及南僑都推出LV等級的泡麵，將泡麵當精品行銷，一碗高達248元的泡麵不只掀起話題，更帶動銷售熱潮。

（中央社記者韓婷婷台北3日電）泡麵不再是低價的代名詞，稀有、精緻、創意為泡麵注入新元素，百元高價泡麵受到消費者青睞，統一及南僑更推出一碗要價新台幣248元的泡麵，點燃高價麵戰火，搶攻百億商機。

目前市場上推出超過百元高價泡麵的統一滿漢御品、南僑小廚師、KIKI麵、阿舍都推出百元以上的速食麵。

統一企業自2016年起首次推出一碗售價高達248元的滿漢御品泡麵，以限量行銷手法，成功在市場上掀起討論話題，如今配合春節、端午、中秋三大送禮節慶推出限時、限量販售，累積穩定的客群，至今已推出8次波段，且波波完銷。

統一這一碗要價248元的「滿漢御品‧（火巴）燒牛肉麵」，比老字號麵店的精典牛肉麵更貴，甚至直逼五星級飯店等級，挑戰國內泡麵市場的極限。歷經2年的市場試水溫，累積銷售量逾5萬碗，創造營業額逾千萬元。今年擴大銷售通路，中秋檔期，除增加7-11門市銷售店數外，同時也布局網購電商平台。

2015年南僑以小廚師品牌重返台灣速食麵市場，鎖定高端消費區塊，進口85元起跳的高價泡麵，初期選擇以網購平台為通路，產品不斷推陳出新，目前已有6種口味，價格由85元起跳，今年父親節推出火烱雞麵，價格同樣訂在248元，頗有與統一PK的意謂。

儘管消費者對於一碗248元的泡麵看法兩極，不過不斷提升品質，更精緻化，為產品注入稀有及創意的元素已是趨勢，台灣每年逾百億的泡麵商機，顯然已從價格戰轉進入高端市場行銷戰。（編輯：蘇志宗）1070903