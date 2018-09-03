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中央社

德國漢堡港播放中華民國國歌 特殊傳統超感人

中央社2018/09/03 21:08
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者林育立柏林3日專電）陽明海運貨櫃船日前駛進德國漢堡港（Hamburg）時，現場播放中華民國國歌，這段近日流傳在網路上的影片，讓不少台灣民眾驚喜與感動。

有網友2日在臉書「爆料公社」分享一段影片，影片內容是一艘陽明海運貨櫃船抵達德國漢堡港（Hamburg）時，港口播放中華民國國歌，網友紛紛留言表示「感動到起雞皮疙瘩」、「一看到影片馬上立正站好」。

播放國歌向進港的船表示歡迎，在漢堡港已有超過60年的歷史。在鄰近港區的「歡迎海角」（德文：Willkomm-Hoft，英文：Welcome Point）看大船進港，聆聽船籍國歌和解說，早已是到這個德國第一大港觀光必去的行程。

只要是超過1000噸級的大船，在日出與日落之間的白天，從北海駛進易北河（Elbe），慢慢接近漢堡港，左岸歡迎海角的喇叭，就會響起這艘船所屬國籍的國歌，同時播放「歡迎來漢堡，我們很高興能在港口問候您」的歡迎詞。

這個讓各國航海人津津樂道的特殊傳統，最早源於1952年，當地民眾先是自發性組成合唱團，唱國歌向造訪漢堡港的外國船隻問候，後來改成播放唱片和錄音帶。對飽受二戰戰火的德國來說，這個儀式象徵促進民族之間的理解。

目前，國歌已改用電腦來播放，電腦內存了包括中華民國國歌在內的153首國歌。值得一提的是，60多年來，歡迎海角為每一艘到漢堡的船留下了資料，如今累積的卡片已經超過1萬7000張。

因此，每當大船進港，現場的廣播除了響起國歌和歡迎詞，也會介紹每艘船的名稱、國籍、製造年份、船商、噸位等基本資料，讓民眾藉這個機會認識這些壯觀的貨櫃船和郵輪。（編輯：施燕飛）1070903

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