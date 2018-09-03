總統歐洲議會錄影談話 籲理念相同國家支持台灣

歐洲台灣協會年會自9月1日起一連3天在布魯塞爾舉行，今天下午在歐洲議會舉行一場「中國因素：抵抗徒勞無功？－台灣作為案例研究」（China Factor：Resistance is Futile？ --Taiwan as a Case Study）座談會，特別的是，座談會一開場播放蔡總統錄影談話。

（中央社記者唐佩君布魯塞爾3日專電）中國升高打壓台灣之際，總統蔡英文今天首次在歐洲議會發表錄影談話，強調中國正在破壞兩岸和平現狀，但台灣有韌性也有決心維護民主，呼籲理念相同的歐洲國家共同支持。

中國自2016年以來以阻止國際參與、掠奪邦交國、強迫外國企業更改標註等方式，扼殺台灣國際空間，在加強對台打壓之際，蔡總統上任以來今天首次在歐洲議會發表錄影談話，向歐洲人士說明中國正在改變兩岸穩定，且中國根據自己的需要和利益制定另一種全球秩序，受到挑戰的不只是台灣。

蔡總統表示，中國的崛起挑戰自第二次世界大戰結束以來以規則為基礎的全球秩序，隨經濟和軍事力量擴張，中國根據自己的需要和利益制定另一種全球秩序，令人擔憂的是，這迫使許多國家選邊站，台灣在面臨這種挑戰的最前端。

總統指出，自2016年以來，中國加強對抗台灣的民主、經濟和國際空間的行動，想瓦解台灣人民的民主意志，他們正在破壞兩岸和平關係的現狀，但這加深台灣的決心，決定台灣2300萬人民未來的是自由和民主，而不是恐懼。

她說，台灣具有韌性，決心維護寶貴的民主，台灣比世界上任何其他國家都更了解這些價值是多麼重要，但此時台灣確實需要國際支持，希望與理念相同的歐洲夥伴共同努力。

總統強調，就像1951年歐洲理念相近國家在歐洲建立了聯盟一般，唯有團結才能保護民主的價值與未來。

總統發表完這段約4分30秒的錄影談話後，現場響起熱烈掌聲。（編輯：林憬屏）1070903