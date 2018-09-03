影／亞運落幕！華航機長驚喜廣播　小英：歡迎英雄們回家

中華隊此次在印尼雅加達亞運創下佳績，勇奪 17 金達標，隨著比賽落幕，選手們陸續搭乘華航返台，驚喜的是，機長透過廣播要乘客為辛苦的選手、工作人員鼓掌，機上隨即響起熱烈掌聲。總統蔡英文也將這段影片分享到 IG 上，樂喊：「讓我們一起歡迎亞運英雄回家！」

從影片可見，機長起初一如往常廣播班機資訊，並歡迎所有參加亞運的選手和辛苦的工作人員一同搭機返台，接著便說出「現在請在座的貴賓給予這些選手以及工作人員們一個熱烈的掌聲，謝謝他們這段期間的努力和辛苦的付出，為我們國家爭取至高榮譽！」讓不少乘客聽了十分暖心，隨後全機掌聲四起，替取得優異成績的中華隊鼓鼓掌。

總統蔡英文今（ 3 ）日晚間也在 IG 分享這段影片，開心直呼「讓我們一起歡迎亞運英雄回家！」貼文一出，網友也紛紛狂讚「中華民國台灣國手光榮返鄉！」「戰機護國手降落，帥！這就是台灣的氣魄！」「恭喜台灣，國手辛苦了！」

其實，中華航空自 8 月 30 日起，只要雅加達飛往台北的班機載到國家隊選手，機長都會透過廣播熱烈歡迎選手凱旋歸國，同時感謝隨行工作人員的辛勞。