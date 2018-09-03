北市魚果市場改建 市場處：未沿用舊案

對此，市場處今晚發布新聞稿說明，第一果菜及魚類批發市場是從民國81年啟動改建計畫，市場處於82年和羅興華建築師事務所簽訂委託規劃設計契約，後來因多項因素受阻才使得改建計畫停滯。

民報報導，北農常務董事、青果商業同業公會聯合會理事長邱進福認為，柯市府所提中繼市場方案「太離譜了」，並指這是5、6年前由規劃大巨蛋案的建築師羅興華所設計版本，內容幾乎沒變，只差在中繼市場方案部分，花大錢改建竟仍用老方案。

（中央社記者黃麗芸台北3日電）台北魚市與第一果菜批發市場改建案延燒，台北市市場處今晚表示，柯市府新建計畫兩者總樓地板面積逾31萬平方公尺，不同於起初羅興華建築師事務所規劃的2.2萬平方公尺版本。

市場處表示，台北市政府在98年獲漁業署補助魚類批發市場改建費用，且和台北漁產公司取得改建方向共識，才於99年由羅興華重新進行魚類批發市場改建規劃作業，但不包含第一果菜市場。

此案將魚類批發市場規劃為建物一層是拍賣場，二層為停車空間及冷凍庫，三層為辦公空間及製冰廠，屋突一層為機房及停車空間，總樓地板面積逾2.2萬平方公尺、造價約新台幣9億餘萬元。

市場處說，由於羅興華建築師事務所辦理故宮博物院的委託設計案涉違反政府採購法、一審判決有罪，依規定刊登政府採購公告為拒絕往來廠商，便於100年7月終止雙方契約。

台北市長柯文哲上任後，積極推動第一果菜及魚類批發市場改建。市場處表示，柯市府是委託陳章安建築師事務所及亞新工程顧問公司規劃第一果菜及魚類批發市場改建計畫。

此外，從104年底起，北市工務局和產業局每月也召開雙局長改建專案討論會議，並定期向柯文哲報告，再由北市府和青果、蔬菜及漁商公會業者充分溝通說明方案後確定。

市場處指出，經兩年多的專業評估綜合考量和廣納各方意見後，規劃第一果菜及魚類批發市場兩者總樓地板面積合計約31萬餘平方公尺、總經費140億元，和原先羅興華建築師事務所規劃的量體完全不同，並非外傳延用老方案。

其中，魚類批發市場規劃為地下一層、地上8層的建物，樓層規劃包含停車空間、拍賣場、冷凍庫、伴手禮區、水產商店街、海洋生態教室、觀賞魚區、特色餐廳及中央廚房等；第一果菜批發市場則規劃為地下一層、地上5層建物，樓層規劃為冷凍庫、拍賣場、辦公室、停車廠、果菜物流中心、餐廳、禮堂等。（編輯：翁翠萍）1070903