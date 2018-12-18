雲林觀光旅遊APP，提供遊客「吃喝」、「玩樂」、「購物」、「交通」、「住宿」五大類型觀光旅遊資訊，並支援「繁」、「簡」、「英」、「日」四種語言，簡單的操作介面，方便國內外旅客查詢旅遊資訊，輕鬆暢遊雲林的好山好水。

計畫處副處長蘇建蒼表示，雲林縣政府執行交通部觀光局跨域亮點計畫－「雲遊3林－慢食、好行、悠遊居」，以「台灣最輕的旅行」為訴求，結合優質農業、文化創意、地質生態環境教育與農事食藝等，逐步打造雲東地區成為嶄新國際觀光魅力據點。

雲林縣府因應民眾及遊客之需求，提供新版「雲林文化旅遊網」與「雲林觀光旅遊App」，讓民眾可以順暢的取得旅遊相關資訊、安排屬於自己個人化的旅遊行程，網站及APP也提供豐富的資訊，增加來到雲林旅遊時的便利性。

提昇雲林縣的觀光旅遊能量，達到全台灣最輕的旅遊目標，雲林縣政府主打優質農業、文化創意、地質生態環境教育與農事食藝等，逐步打造雲東地區成為嶄新國際觀光魅力據點。透過智慧旅運計畫建置之新觀光旅遊網站和APP，豐富的縣內遊程、活動、旅運資訊、景點介紹、購物資訊，為觀光客提供便利、客製化、國際化的旅遊服務。」

此外，縣府亦委請雲嘉南區域運輸發展研究中心，針對雲東地區交通問題進行研究及分析，對主要行程研究交通接駁配套，改善交通不足之問題，供縣府運輸單位爭取預算發展雲林縣交通運輸提案之參考。

旅行前先從網際網路查詢旅遊資訊已經是相當普遍的行為，加以目前手機裝置的普及，不論是旅行前、旅行中的旅遊資訊查詢，甚至在旅行後上網分享旅遊心得，都是現代旅遊體驗中重要的環節。

縣府今(18)日舉行「智慧旅運平臺建置計畫」的成果發表暨抽獎活動，讓更多遊客能夠透過本平臺認識雲林的好山好水，深度體驗雲林好所在。誠摯的邀請大家來雲林感受農村的熱情溫暖與產業文化。