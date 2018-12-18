屏東科技大學時尚設計與管理系碩士班二年級李心主同學，從教育部《技職風雲榜》登錄的1,864件在所學領域表現出類拔萃卓越事蹟者中，以2金、2銀、1銅、2佳作與1特別獎佳績脫穎而出，榮獲第14屆教育部「技職之光」全國美容家政類的唯一得獎人。

83年次的李心主同學高中就讀華岡藝校表演藝術科，因表演與服裝及化妝接觸，因而產生興趣；大學就讀台北科大文化事業發展系，在文化方面有了紮根的學習，為將藝術、文化與時尚串聯起來，於是碩士班選讀了屏科大時尚系。

2017初試啼聲參加日本SPC GLOBAL Styling Collection決勝大賽即榮獲宴會髮型及化妝*真人銀獎、盤頭項目審查委員特別獎；2018參加第12屆IFBC大韓民國美容藝術大賽博覽會榮獲彩繪美甲裝飾設計最高金獎、電影特效化妝金獎；2018馬來西亞IBE彩妝藝術大獎獲亞軍和佳作以及2018馬來西亞亞國際美容藝術大賽化妝第3名。

李心主同學獲獎後開心的說，踏入美髮美容家政領域，感謝時尚系徐秀如主任與教授指導老師謝清秀，帶領我參加國際性技能競賽，比賽過程與其他國際選手互相切蹉、學習，讓我提昇更多不同的視野。也希望能繼續深造，努力精進自己，補足自己的不足，並效法謝清秀老師將所學傳遞給更多的人」。

屏科大時尚系徐秀如主任表示，「心主因學習領域廣泛，會用不同的角度去詮釋作品，展現出其獨特的創新及創意。學校非常鼓勵學生參與國際性技能競賽，時尚系已展現出豐碩成果，未來希望能將這份榮譽繼續傳承，讓學弟妹們能青出於藍，為學校也為國家爭取更多榮譽再創佳績。」

戴昌賢校長表示，屏科大近幾年在科技農業上有長足的進步，為讓社會生活品質更高，在管理及時尚方面也非常重視，心主同學是屏科大首位榮獲有職界奧斯卡稱譽的「技職之光」者，感謝時尚系老師及同學們的努力。