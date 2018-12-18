媽祖醫院中醫週　免費中醫體質健檢

傳統認為氣溫漸降寒流逐波，冬至將屆正是進補的季節，需要補充營養，所以許多家庭會燉補薑母鴨、燒酒雞、藥膳排骨來補充能量，殊不知現代人們無論學業、工作競爭壓力大，致使生活緊張，長期熬夜感覺口乾舌燥、便秘這屬於燥熱體質；長時間吹冷氣，缺乏運動，身體循環功能變差，手腳會冰冷等，這屬於氣虛體質。並不是所有補性的食材都對個別體質有幫助。應該先認識自己體質再對症進補。

中國醫藥大學附設北港醫院中醫部賴英秀部長表示，特別在冬至前舉辦中醫週，教導民眾正確保健觀念。免費使用耳穴測量儀為民眾做中醫體質健檢。當身體不舒服時，耳廓穴區出現強弱電阻的改變，耳穴探測器是檢查身體的輔助診斷儀器。當亮綠燈時，說明該穴區或反射區為陰性；當亮黃燈時，屬於臨界狀態；當亮紅燈時，提示被測者相對應的內臟或者身體處於疾病狀態，進一步詳細檢查。

中醫部許麗娟醫師表示，50歲的楊女士正逢更年期，臉會熱潮紅不時有盜汗，心悸胸悶、失眠，情緒及行為也多愁善感的改變。在門診治療一段時間改善很多，主要以中藥調理（若需要時，亦可加入針灸）及均衡且多樣化的攝取營養，可多食富含膠質、鈣質、鎂或蛋白質之天然食物如:甘藍菜、海帶、木耳、黑豆、豆漿、芝麻 小魚乾、豬腳筋、雞爪、海參、深海魚。也要保持適當的運動，和愉快的心情。中醫常也考慮用加味逍遙散、甘麥大棗湯、龜鹿二仙膠等等。在冬令進補時建議煮元氣養生雞湯(黨蔘、黃耆、白朮、炙甘草…)都合時令的。

中國醫藥大學附設北港醫院吳錫金院長表示，中西醫現代化、中西醫一元化是本院的宗旨，本次中醫週的目的在於團隊合作默契及貼進民眾冬令的保健，連續四天醫院都有衛教主題如:中西醫結合對腦中風急性期、亞急性、復健期的團隊治療;協助少子化的父母能助孕保胎及產後藥補;冬季養身;慢性腎病中西醫合療等;這些中西醫結合在雲林地區都能發揮與提高治療的成功率為鄉親守護健康。