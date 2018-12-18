榮獲環保署臺美生態學校綠旗認證　華山國中傲冠全國

新竹縣華山國中獲行政院環保護署舉辦「臺美生態學校」之綠旗認證，全台有396所學校註冊加入，生態學校認證模式分為綠旗、銀牌、銅牌三種，最高級的綠旗獎由生態學校計畫評估員進行評估，每兩年更新一次，獲得最高榮譽綠旗認證的僅有7所，而華山國中為全國第一所獲認證的國中。

今(18)日上午於縣務會議上，環保局將此榮耀獻給縣長邱鏡淳，邱鏡淳表示華山國中生態環境豐富，選擇永續食物、生物多樣性及消耗與廢棄物作為努力的方向，並訂下主題名稱為「蝠」至心田，有機豐「華」，期許讓整個校園成為隨處都能學習的環境，學生和大自然和諧相處，是學校生態美學的典範。

在永續食物項目以「土地復育」為主要發展概念，師生利用操場閒置荒廢的綠地及食農教育的概念，合作設計出屬於自己班級的美麗菜園；於環保方面，讓「垃圾變黃金」，例如環保打擊樂，使用的是學校淘汰的學生書桌改造而成；學生也會將使用過的竹筷子雕刻成迷你兵器，變成竹筷工藝品等。

華山國中的師生甚至把環保融入藝術，將操場草當成畫布，把學校主要特色蝙蝠、蝴蝶及鳥做為主體，設計成特色圖騰，在全校師生的努力創作下，操場草地變成一個大型的地景藝術，提醒大眾愛護生物、愛護大地。

環保署於103年與創始夥伴美國環保署，啟動臺美生態學校夥伴計畫，目的於推動生態學校及加強臺美環境教育合作，致力讓師生在校園推動節能減碳、環境永續的力量，並推廣到社區，建立潔淨、健康的生活環境，達成永續家園的目標，透過國際交流與合作機制，讓環境教育往下扎根，與國際接軌。