一年將盡，年終獎金是上班族們最關心的話題。由「 486 先生」陳延昶成立的 486 團購網，其優渥的員工福利令人稱羨，今（ 15 ）日 486 先生在臉書 po 文分享今年發給員工的分紅，每人約可拿到 23 萬元，讓網友們直呼羨慕。

「 486 先生」在臉書 po 出手機截圖，只見「待辦事項」中有著「薪資轉帳作業」，將要發出 604 萬餘元給 26 名員工，每人約可拿到 23.2 萬元。 486 先生表示，這筆錢是今年發給同仁的分紅盈餘，「若在公司好好待個十年，把這分紅存下來的話，也是一筆不小的退休金，對日後退休也是多一個保障」。

豐厚的分紅讓網友們直呼羨慕，紛紛留言「能回饋員工的老闆真好，已經找不到幾個了」、「有福同享的老闆，當你的員工好幸福」、「努力付出，得到相對的報酬，這是員工願意更努力的力量 」、「要領這樣的分紅，員工也相對要有如此的能力和努力付出，這樣的正循環好棒啊」、「老闆，有缺人嗎？」「有缺人嗎？想應徵」。

事實上， 486 先生去年底也曾公開同仁分紅數目，當時是 21 人平分 555 萬元，還曾 po 出徵才訊息，並列出包括中秋端午半個月薪資、滿一年可額外享有最高一個月的結婚禮金、喪葬儀最高 7000 元、生育禮金最高 8 萬元、租屋津貼一年 2 萬 4000 元、育嬰津貼一年 2 萬 4000 元且補助到高中畢業等多項福利，羨煞眾人。