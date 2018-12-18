（中央社記者溫貴香台北18日電）司法院秘書長呂太郎表示，大法官審理案件法今天完成立法更名為憲法訴訟法，大法官審理案件採法庭化，更公開透明且人權保障更徹底，預計2021年實施，這是劃時代司法改革重要進展。

立法院下午三讀將大法官審理案件法更名為憲法訴訟法，將於法案公布後三年實施，呂太郎在法案三讀後受訪表示，新制的特色就是讓大法官審理案件更加公開、透明且人權保障更加徹底，新制即是大法官審理案件採法庭化。

他說，法庭化優點就是透明、公開，從處理案件的聲請、答辯、言詞辯論、聽取專家的意見、最後判決書或裁定書附具理由、大法官姓名的表達，整個流程非常透明。

第二項特色增加裁判憲法審查制度，呂太郎說，也就是目前法官裁判所引用的法律或法規文獻才可以聲請釋憲，如果法律或法規沒有違憲，而只是裁判的見解違憲，目前的制度沒有辦法聲請大法官解釋，新法上路後也可以聲請大法官救濟；換句話說，憲法關於人民保障的意旨會貫穿到訴訟的個案，憲法就會更加落實，這是幾十年來非常重大的改革。

呂太郎說，總統公布新法後，預計三年後實施，也就是2021年上路，這是25年來重大制度性變革，很多相關配套，尤其是人力需要重新整備，利用三年的時間把相關配套準備好。

他進一步說，大法官審理案件法修法曾經「五進五出」立法院，五次修正草案送進立法院但都沒有完成修法，這次是第六度送立法院且完成立法，可見這部法律的完成非常不容易，這是劃時代司法改革的進展，感謝所有參與者從草案研擬、朝野立委的參與，讓司法改革的理想向前跨進一步。（編輯：張均懋）1071218