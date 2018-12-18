日本國土交通省自週一 (17 日) 到週三 (19 日)，在成田國際機場的管制區域裡，進行自駕車的載客實驗。由於外國觀光客的不斷增加，日本的機場愈來愈繁忙，希望透過自駕車的協助來提升服務效率還有解決人手不足的問題。一系列的實驗將進行到 2019 年 2 月，於成田、羽田、中部、仙台 4 個機場實施。

這個由日本國土交通省主持的「機場管制區域內自動駕駛驗證實驗」，在今年 6 月 22 日展開公開招募。由鴻池運輸和 ZMP 所組成的隊伍及其他共 8 個團隊雀屏中選。從今年 12 月開始，至明年 2 月陸續在機場內展開實驗。

參加週一 (17 日) 在成田國際機場的實驗有鴻池運輸 (9025-JP)、ZMP、成田國際空港会社。當天的實驗利用 GPS 與 3D 地圖，使用 TOYOTA Estima 改裝的自駕車載著 4 名機場工作人員以時速 15 – 30 公里的車速行駛在事先設訂好的路線上，成功的完成來回一趟約 2 公里的測試。自駕車運用感應器與攝影機來辨識週遭的人和車輛，避免發生撞擊。

參與實驗的國土交通省航空局機場技術課的長谷川表示，「偵測出機場內的特殊車輛，並安全的在機場內行駛是這次實驗的重點。將朝著實用化的目標，找出具體的問題所在」。

鴻池運輸 (9025-JP) 是一家 1880 年創立的公司，在日本 6 個機場提供地面旅客服務和機場地勤服務。是除了航空公司之外，在日本國內機場擁有最多工作人員的公司。和 ZMP 共同組成的這支團隊，由鴻池運輸扮演整合的角色。而這次選擇成田國際機場來作實驗，也是因為鴻池運輸在該機場有提供服務，成田國際機場又是可以選擇的實驗場所之一，自然成為優先選擇。

ZMP 是一家知名的日本新創公司，自動駕駛技術、機器人，及 AI 技術是該公司的發展主軸。今年 8 月在東京大手町和六本木間約 5.3 公里的距離，進行無人駕駛計程車的載客試驗。該路段行人眾多、環境複雜，在累計里程約 500 公里的測試期間寫下 0 事故的成績。

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