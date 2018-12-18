由於對全球經濟增長減緩及供應過剩的擔憂加劇，油價熊市繼續惡化。

布蘭特原油期貨收低 3.40 美元，或 5.70% 至每桶 56.21 美元。

美國輕原油期貨 (WTI) 收低 3.74 美元，或 7.45% 至每桶 46.46 美元。

天然氣收高 0.294 美元，或 8.33% 至每一千立方英尺 3.822 美元。

美國油價週二 (18 日) 暴跌約 7%，是原油自 2017 年 8 月以來的最低收盤價。石油價格的不斷下滑更多地表明投資者在經濟放緩的情況下逃離風險資產。華爾街也同樣令人擔憂，道瓊指數 Dow Jones 和 S&P 500 指數正在走向自 1931 年以來最糟糕的 12 月份，而這種情緒也正在感染著大宗商品類。

國際能源署 IEA 上週在一份報告中稱，較差的經濟增長，尤其是新興市場，可能會損害對原油的需求。

WTI 價格趨勢圖 / 圖：dailyfx

美銀美林 (BAC-US) 週二公布的一項調查顯示，53% 的基金經理預計未來 12 個月全球經濟將走低。這是自 2008 年 10 月以來最為黯淡的增長前景。對於石油來說，增長恐慌的時機極為糟糕，自從 10 月份達到每桶 76.90 美元的 4 年高點以來，石油價格暴跌約 40%。

在美中貿易戰下，全球經濟前景也影響了石油基本供需面。為了抵觸美國的伊朗制裁，美國、俄羅斯、及沙烏地阿拉伯都試圖增產彌補空缺產量。然而，在美國給予豁免權的當下也使得石油市場供應過剩。

石油輸出國組織 OPEC 和非成員 (OPEC+) 同意從 1 月 1 日開始，由 10 月基線開始石油產量減少 80 萬桶 / 日。而非 OPEC 成員國，如俄羅斯，削減 40 萬桶 / 日。OPEC+ 整體減產 120 萬桶 / 日。但此舉似乎未安定市場對供需基本面的擔憂，引發了油價繼續下跌。

雖然目前市場的看跌偏見較高，但預計油價見底後，將逐漸穩定並最終再次走高，而時辰則是關鍵問題。

由於頁岩革命，石油交易商繼續擔心美國的產量。IEA 表示，自 5 月宣布對伊朗實施制裁以來，美國的增長已將產量提高了 110 萬桶 / 日。Rystad Energy 預計，2019 年美國產量將增加近 200 萬桶 / 日，其中大部分增長將來自下半年。那時預計新的管道將上線，解決二疊紀盆地增長帶來的運輸瓶頸。

2018 年 (至今) 石油發掘量排名

圭亞那 Guyana、俄羅斯、和美國為 2018 年目前發掘石油量最多的國家。從 2014 年至 2018 年，石油探索資金支出降低了約 61%，但業界認為 2019 年有望再次攀升。

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