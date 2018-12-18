（中央社記者江今葉華盛頓18日專電）包括盧比歐、賈德納在內的6位美國聯邦參議員日前致函國務卿蓬佩奧，表達對中國干預台灣選舉指控的關切，並呼籲美國政府應協助台灣進行調查，避免這類干預再次發生。

這封由民主黨籍聯邦參議員瑪斯托（CatherineCortez-Masto）、庫恩斯（Chris Coons）、班奈特（Michael Bennet），以及共和黨籍外交委員會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）、盧比歐（Marco Rubio）與克魯茲（Ted Cruz）共同署名的信函，於13日送交給蓬佩奧（Mike Pompeo）、財政部長梅努欽（StevenMnuchin）、國家情報總監柯茨（Dan Coats）與聯邦調查局（FBI）局長瑞伊（Christopher Wray）。

信函指出，中國試圖侵害全球民主進程與規範，威脅美國盟友與繁榮。對於中國試圖干預台灣選舉的指控，參議員們呼籲，美國行政部門應該嚴肅並立即處理，與台灣當局密切合作，徹底調查，必要時應採取行動，避免這類干預再次在台灣或全球其他地方發生。

參議員指出，在台灣剛落幕的地方選舉中，台灣政府與獨立觀察家指控，中國利用非法工具與假消息，試圖影響選舉結果，以遂其目的。議員指出，應該嚴肅看待這類干預，因為若中國干預台灣選舉的指控為真，不僅將影響台灣未來，也會影響其他中國有意染指的民主國家。

信函也詳述過去一段時間台灣政府對中國干預行動的調查，包括10月時，台北宣布正在調查33件中國以資金試圖干預台灣選舉的情資。台灣政府也指控北京試圖利用假消息影響公眾對特定候選人看法，並利用臉書（Facebook）、Line，以及PTT等社群網站與訊息平台散播假消息。部分候選人也公布網址，宣稱這些不實指控來自北京。

信函指出，正如美國國務院副助理國務卿巴斯比（Scott Busby）11月訪問台北時所言，「當印太地區其他地方面臨民主倒退和人權侵犯的時候，台灣是他們的重要典範。鑑於所面臨的挑戰，台灣和美國這樣的民主體制應站在一起，推動一個免於壓迫、審查和剝削、且更光明的未來，這一點尤為重要」。

議員們透過這封信函表達對阻止這類干預的支持，並呼籲美國應該與民主國家並肩作戰，對抗這類企圖侵犯主權與自由的做法。他們也鼓勵美國行政部門，盡其所能協助台灣調查這類干預，並採取必要行動。1071219