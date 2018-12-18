週二 (18 日) 交易，Fed 公布政策決議的前夕，且全球股市數交易日出現不溫不火的反彈，美元走向掙扎拉扯。

雖然先前市場承壓時，美元就會受益於避險資金流，但這週卻沒出現一樣的走勢，市場參與者也在靜待週三的 Fed 貨幣政策決議，預計將升息 25 個基點。

美國川普總統週二早上在推特上再次重申，他不認同升息。

Brothers Harriman 全球貨幣策略主管 Win Thin 表示，「批評 Fed 是不必要且有害的動作，尤其是在 FOMC 會議前夕更是如此，這令大眾擔憂，因為股市也深陷絕望中。川普帶頭這樣，白宮貿易顧問 Peter Navarro 也拿近日市場動盪來批評 Fed，我可能思想很老舊古板，但國家貿易委員會的負責人不應該對 Fed 的政策發表評論。」

ICE 美元指數變動不大，維持在 97.093。

美元兌商品貨幣的漲幅比較大，例如挪威瑞朗，美元兌瑞朗幾乎站上 3 年高點，最後約兌 8.7476 克朗，係因油價加深跌幅摔入熊市 (即自近期高點下降 20% 以上)。1 月交割的原油期貨收盤創下 2017 年 8 月以來最低點。

美元兌加元、俄羅斯盧布也上漲。

G10 貨幣中更受歡迎的是歐元、英鎊、日圓和紐元。

歐元兌美元最終自 1.1348 美元上升至 1.1357 美元。

英鎊兌美元上漲 0.1% 至 1.2639 美元。

美元兌日元自 112.83 日圓下降至 112.54 日圓。

週二表現最強勁的紐元，兌美元漲幅 0.7% 至 0.6848 美元，略收斂稍早漲幅。

義大利政府與歐盟就 2019 年預算案達成協議。

脫歐方面，工黨領袖 Jeremy Corbyn 週一稱，他將以推遲脫歐協議表決日期為由，對梅伊首相發動不信任投票。梅伊將脫歐協議的表決日期延至 1 月 14 日那週，許多國會議員都認為太晚了。

但這只是對首相的不信任投票，輸贏都不會引發新一輪選舉。

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