近幾年來，房市進入盤整期，這兩年來買氣不比往年，但基於建商持續讓利，房貸力利率持續低點等種種誘因利多影響下，消費者購屋意願甚高，造就近兩年來依舊保持可觀的推案量。其中新北市以重劃區為建商主要推案的戰場區，包括土城暫緩特區，再到A7站重劃區，都在段期之內衝出一波交易量，一躍成為各界的矚目焦點，房市中的一匹黑馬！

新北明星重劃區之一的土城暫緩重劃區，這一年多以來，該重案區憑藉著和1~2捷運站之隔的板橋，在價差上明顯落差，因而支撐起強勁買氣，現階段暫緩重劃區實際行情每坪約30~40萬元，以有捷運行經的區域房價行情來看，門檻算親民，隨著今年10月份行政院正式核定捷運萬大線第二環經費，拍板定案後意即宣告計畫底定，未來萬大線二期將行經暫緩重劃區，勢必為當地交通大大加分，對區域房市發展別具意義，選擇在萬大線第二環啟用前進場購屋，算是買在低點，屆時萬大線第二環通車後，房價勢必高檔漲幅可預期。

另外，2018房市火熱戰場之一的A7新市鎮，光上半年，A7重劃區推案超過2000戶，是北台灣供給增速最快區域，機場捷運線正是A7重劃區開發最大利基所在，也是該區熱賣的關鍵點，除了機場捷運線利多支撐買氣，A7重劃區是捷運同時兼具產業的重劃區，在A7重劃區中心地段設置產業專區「北台灣創新科技走廊」。

除了樂善科技園區的A7產專區外，未來進駐的還有中華郵政物流園區，17.14公頃規劃有郵政物流中心、北台灣郵件作業中心、郵政資訊中心、郵政訓練中心、工商服務中心5棟建築，預計於2021年完工，將有物流、跨境電商等產業一起進駐，有望成為東亞首屈一指的「跨境物流營運中心」，此外還會引進影城、百貨、大型賣場、旅宿、商辦、會議展覽、訓練等多種產業型態，提升當地的商業發展，預估可創造6000個工作機會。

丞石建築看好土城暫緩重劃區首度前進開發，近期選在金城路與青仁路口，推出新案「好室研研」，主推22～36坪、2～3房首購型產品，量身客製服務，提供多元風格建材供客戶選擇，打出日系精工、十年防水保固，提供定簽40萬的低首付方案，以均價每坪40萬元不二價銷售策略吸引購屋民眾，全案預計2022年第二季完工。

A7新市鎮推案以中小坪數為主流，以低總、低單、低首付滿足多數購屋族需求，目前已推出「金捷市」、「富御捷境」等指標案，鎖定大台北首購族與置產族，銷況成績都相當不錯。此外有多家建設公司也將預計在A7新市鎮進行推案計劃，而A7新市鎮不只適合年輕人與新婚族群，一旁還有長庚人文養生村，讓居民近享全齡化生活。