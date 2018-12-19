為有效防堵非洲豬瘟做好應變，嘉義縣長張花冠19日把握任期最後幾天，說明早在8月16日就已全面進入備戰狀態，啟動轄內空港、漁港防疫機制及畜牧場疫情監控措施，更訂定全台第一本非洲豬瘟緊急應變手冊，分列疫病災前準備、疫災應變與災後復建等三大章節，與養豬業者共同宣示做好做滿以國安層級規格動起來防疫非洲豬瘟。

張花冠說，她在8月就已提出非洲豬瘟應提升至國安層級規格，因為非洲豬瘟一旦入侵台灣，400萬頭豬隻恐將全數撲殺，經濟損失規模將高達2000億，她肯定蔡英文總統將防疫目前提升至國安層級的積極作為，嘉義縣已做最好的準備及最壞時的應變打算」。



張花冠與中華民國養豬協會常務理事林秋桂、嘉義縣養豬事業發展協會理事長張豐欣、海巡署第五巡防區指揮部上校部主任胡文雄、農業處長許彰敏和養豬產業業者，19日在縣府說明嘉義縣各項防疫作為，並高呼「防堵非洲豬瘟、嘉義縣動起來」口號。

張花冠強調為防堵疫情入侵，嘉義縣早在8月16日就已全面進入備戰狀態，啟動轄內空港、漁港防疫機制及畜牧場疫情監控措施，備妥相關防疫物資、辦理非洲豬瘟宣導講習及強化畜牧場周邊區域消毒，保衛嘉義縣豬隻安全。

張花冠說，嘉義縣已建立養豬產業防疫地圖，以科技化管理方式，盤點及建立養豬場名冊與google分布圖，以利疫情分析及防疫規劃，並訂定全台第一本非洲豬瘟緊急應變手冊，分列疫病災前準備、疫災應變與災後復建等三大章節，擬定緊急應變防救措施，包括廚餘養豬戶清查與稽查、防疫物資盤點、緊急聯絡名冊及各單位權責分工與動物屍體處理等，都已預先完成佈建與規劃。



有關境外管控部分，胡文雄表示，已針對海上及岸際往來金門、馬祖離島，以及海面船隻加強人員與貨物安檢工作，務必做到滴水不漏。

嘉義縣豬隻飼養數量全國排名第五，有284戶養豬戶，飼養約40萬頭，若發生疫情，將嚴重衝擊養豬相關產業，縣府呼籲養豬業者加強生物安全措施及人車管制，畜主應避免涉足其他豬隻飼養場所、肉品市場及屠宰場，近期內不要前往疫區國家的畜牧場參訪，切勿攜帶肉製品回國，罰則已由1萬5千元提高到100萬元。

農業處表示，畜牧場如發現疑似病例或疫情，應儘速通報當地鄉鎮公所或嘉義縣家畜疾病防治所（05-3620025），以利後續疫情即時處理及控制，隱匿疫情未通報者，將依動物傳染病防治條例處以最高罰則100萬元，撲殺的動物也不予補償。