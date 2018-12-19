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為有效防堵非洲豬瘟做好應變，嘉義縣長張花冠19日把握任期最後幾天，說明早在8月16日就已全面進入備戰狀態，啟動轄內空港、漁港防疫機制及畜牧場疫情監控措施，更訂定全台第一本非洲豬瘟緊急應變手冊，分列疫病災前準備、疫災應變與災後復建等三大章節，與養豬業者共同宣示做好做滿以國安層級規格動起來防疫非洲豬瘟。

張花冠說，她在8月就已提出非洲豬瘟應提升至國安層級規格，因為非洲豬瘟一旦入侵台灣，400萬頭豬隻恐將全數撲殺，經濟損失規模將高達2000億，她肯定蔡英文總統將防疫目前提升至國安層級的積極作為，嘉義縣已做最好的準備及最壞時的應變打算」。

張花冠卯力防堵非洲豬瘟訂好應變手冊
▲嘉義縣長張花冠把握任期最後幾天說明嘉義縣早已全面進入備戰狀態卯力防堵非洲豬瘟。(圖／記者任禮清攝，2018.12.19)

張花冠與中華民國養豬協會常務理事林秋桂、嘉義縣養豬事業發展協會理事長張豐欣、海巡署第五巡防區指揮部上校部主任胡文雄、農業處長許彰敏和養豬產業業者，19日在縣府說明嘉義縣各項防疫作為，並高呼「防堵非洲豬瘟、嘉義縣動起來」口號。

張花冠強調為防堵疫情入侵，嘉義縣早在8月16日就已全面進入備戰狀態，啟動轄內空港、漁港防疫機制及畜牧場疫情監控措施，備妥相關防疫物資、辦理非洲豬瘟宣導講習及強化畜牧場周邊區域消毒，保衛嘉義縣豬隻安全。

張花冠說，嘉義縣已建立養豬產業防疫地圖，以科技化管理方式，盤點及建立養豬場名冊與google分布圖，以利疫情分析及防疫規劃，並訂定全台第一本非洲豬瘟緊急應變手冊，分列疫病災前準備、疫災應變與災後復建等三大章節，擬定緊急應變防救措施，包括廚餘養豬戶清查與稽查、防疫物資盤點、緊急聯絡名冊及各單位權責分工與動物屍體處理等，都已預先完成佈建與規劃。

張花冠卯力防堵非洲豬瘟訂好應變手冊
▲張花冠等人在縣府說明嘉義縣各項防疫作為，並高呼「防堵非洲豬瘟、嘉義縣動起來」口號。(圖／記者任禮清攝，2018.12.19)

有關境外管控部分，胡文雄表示，已針對海上及岸際往來金門、馬祖離島，以及海面船隻加強人員與貨物安檢工作，務必做到滴水不漏。

嘉義縣豬隻飼養數量全國排名第五，有284戶養豬戶，飼養約40萬頭，若發生疫情，將嚴重衝擊養豬相關產業，縣府呼籲養豬業者加強生物安全措施及人車管制，畜主應避免涉足其他豬隻飼養場所、肉品市場及屠宰場，近期內不要前往疫區國家的畜牧場參訪，切勿攜帶肉製品回國，罰則已由1萬5千元提高到100萬元。

農業處表示，畜牧場如發現疑似病例或疫情，應儘速通報當地鄉鎮公所或嘉義縣家畜疾病防治所（05-3620025），以利後續疫情即時處理及控制，隱匿疫情未通報者，將依動物傳染病防治條例處以最高罰則100萬元，撲殺的動物也不予補償。

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