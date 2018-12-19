英國一對夫婦因崇拜新納粹主義而加入恐怖組織，並將兒子的名字以惡名昭彰的希特勒 （ Adolf Hitler ）命名，周二被以反恐法令逮捕，雙雙遭判刑入獄。

綜合媒體報導， 22 歲的湯瑪斯（ Adam Thomas ）與 38 歲的伴侶帕塔塔斯（ Claudia Patatas ），涉嫌參與受到管制的極右派團體「國家行動」（National Action），並在通訊軟體向其他新納粹主義支持者散播「所有猶太人都必須死」等觀念。

他們還曾手持印有納粹標誌的旗幟，及身穿白人至上主義組織3K黨服裝拍照，並教導女兒行納粹手勢，家裡也擺滿納粹符號的坐墊，法官因此認定兩人觸犯反恐怖法，湯瑪斯被判處 6 年半、芭達達絲被判處 5 年徒刑，湯瑪斯又因持有一本「無政府主義者食譜」(即炸彈製作方法) ，陪審團正考慮須否加控罪名。

法官表示，這對情侶有「長期暴力種族歧視」的記錄，兩人參與的恐怖組織，更藉由嚴重暴力和謀殺，推翻國家民主，以暴力和大屠殺等手段，實行納粹主義毀滅社會。

英國於 2016 年通過反恐怖法，該團體是該法通過後，第一個被查禁的團體，不過仍繼續策劃名為「白色聖戰」的活動，試圖在英國宣揚白人至上的價值觀。

西方姓名中的中間名字，通常是為紀念某人而取，雖然在英國取名阿道夫並不違法，但是英國父母多半不願意將希特勒做為命名。