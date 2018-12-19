美國聯準會 (Fed) 是否升息，將在明 (20) 日凌晨揭曉，但房仲業者永慶房屋進行網路會員調查，結果顯示，民眾預期 2019 年台灣將啟動升息循環，有升息的可能，且有 8 成以上買方對升息承受度只有 3 碼。

此外，永慶房屋針對明年第 1 季房市景氣及相關問題作相關調查，永慶房屋業管部資深經理謝志傑說，有 42% 民眾看壞明年景氣，另外，有 93% 的受訪民眾預估，明年美國會升息 1-2 碼。

謝志傑指出，雖然近期美國升息步調有放緩趨勢，但消費者仍認為，明年國內有升息機會，顯示民眾對升息維持高度警戒，即使目前利率處相對低檔，升息仍是消費者最關心的議題。

根據此項調查結果顯示，謝志傑表示，如台灣跟進美國的升息政策時，有 72% 的售屋者對升息壓力承受度在 3 碼內，且有 80% 消費者也表示，對於升息壓力承受度只有 3 碼。

根據永慶房屋調查結果，全台看跌明年第 1 季房市比例，由上季的 48% 減少 3 個百分點至 45%，消費者看跌比重小幅收斂，房市續走持平、小幅緩跌格局。謝志傑分析，美中貿易戰、房市供給量偏高等變數，讓消費者對市場產生憂慮，看跌比例仍高，不過，本次調查剛好跨越選前、選後，調查結果看跌比例較上季小幅收斂，顯見消費者確實在選後有購屋信心回升的跡象。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>