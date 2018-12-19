（中央社記者王朝鈺基隆市19日電）基隆火車站南站停車場機車遮雨棚明天深夜0時啟用，提供有雨遮的機車位538格，市長林右昌說，感謝立法委員蔡適應、台鐵局及業者的努力，克服種種難關完工，造福通勤市民。

林右昌今天與蔡適應及台鐵局代表到場會勘，蔡適應表示，南站原為露天停車場，由於基隆多雨加上沒有避雨設施，時常造成民眾不便，他特別請市府、台鐵、營運業者協調，因地置宜增設雨遮便利機車騎士，未來也將加強夜間照明及監視設備，提升民眾安全。

蔡適應說，很高興工程能如期完工，上任時就接獲許多民眾反映，他立即找台鐵局商討解決方案，其中，歷經多次協商，包含執照取得、設計變更及與業者溝通，終於定案動工。

他表示，基隆車站北站、七堵站、八堵站、百福站等機車停車場也都有相同問題，他已要求台鐵局未來辦理露天機車停車場招標時，對於有遮雨棚需求的停車場，必須將遮雨棚納入營運計畫。

林右昌則說，嶄新的停車棚很貼心地把雨線設在中間，民眾把機車停妥後脫雨衣時，不會再被淋得一身濕；南站停車場增設機車遮雨棚，是三方合作創造多贏造福市民的最佳案例，市府接下來會努力解決八堵火車站及基隆北站停車場設置遮雨棚課題。（編輯：梁君棣）1071219