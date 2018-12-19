台灣是個看病醫療十分方便的地方，這是我們的健保制度給人民方便，卻也造成濫用醫療資源的問題。但即使現在醫療大開方便之門，許多人在遇到身體病痛之時，仍會尋求民間信仰的收驚科儀，這代表什麼呢？

台灣的收驚科儀並沒有一種統一的儀式，每間宮廟神壇，乃至於神明乩身、神職人員，對於收驚的步驟、法器，可以說各有各的方法，有些地方收驚當事人要到，有些地方則能以收驚對象的衣物取代。

在收驚之前，通常都要稟告廟內主神，現在要替某某人進行收驚儀式，接下來施術者就各顯神通，有的是念咒，有的是以法器、線香，或是白米、符籙等方式進行。當一切科儀圓滿後，被收驚者再點香感謝廟內主神，收驚儀式結束。有的時候問題比較大，收驚會分成好幾次進行，就好像生了重病要看一次醫生就完全康復有所困難是一樣的。

在資訊爆炸、科技日新月異的今天，為什麼收驚這種科儀能歷久彌新？其實背後的意義非常簡單，因為收驚最簡單也最直接的心理治療。在台灣的民間信仰中，是相信靈魂的存在，而一個人如果受到驚嚇導致恍神或整天渾渾噩噩，就是靈魂被嚇走一部份，這時候就要請神明將走失的魂找回來，人就能恢復正常。而收驚的科儀，不妨就視為今日身心科醫生的問診、溝通，只是讓病人安定身心的力量一個是神明、一個是醫生。

以前念大學時課堂上有一位老師講解過收驚的現象，那位老師指出「如果人類有了心理上的不舒服，你們認為醫生用佛洛伊德的理論跟病人講解病因，或是廟內的神職人員跟病人說你是被嚇到要收驚，哪一種方式對撫慰病人心靈的效果比較直接了當？」

對許多人來說，雖然現在的醫學非常發達，但與傳統的民間信仰相比，卻不見得有民間信仰的直接了當。收驚背後依靠的是神明，神明成為病人最好的傾訴對象，這也是為什麼我們時不時都會聽到有許多大醫院都治不好的病人，到廟中參拜、收驚後不藥而癒的例子。收驚沒有想像中怪力亂神，也不是一種迷信，就只是傳統社會遺留下來的心理治療方式，是一件很單純又很好理解的事。

雖然神明是許多人心靈上的依靠，收驚是許多人治療心中創傷的方法，但保庇NOW在這裡還是要呼籲各位，身體真的有病痛還是得到醫院做完善的治療，敬拜神明與收驚科儀給予的是心靈上的支撐，想要將病痛治療好「也要人也要神」，如果不去醫院而只求神明讓你恢復健康，神明可能也莫可奈何。

心理治療收驚

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