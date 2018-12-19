（中央社倫敦19日綜合外電報導）一份報告披露，英國航空公司（British Airways）一架客機以644公里時速飛返倫敦時，在6100公尺高空差點撞上一盞天燈，距離只差數十公尺。

英國「每日郵報」網站（MailOnline）報導，飛行紀錄顯示，這架載有多達50名乘客的飛機從英屬曼島（Isle of Man）飛往倫敦城市機場（London CityAirport），飛到劍橋郡（Cambridgeshire）達克斯福特（Duxford）附近時，機組人員居然在6100公尺高空看見一盞天燈，當時天燈距離飛機不到30公尺。

這盞天燈從這架紳寶2000型（Saab 2000）雙渦輪螺旋槳飛機的左側飄過，高度略高於飛機，促使機師通知航管人員。

負責調查這起事件的英國空難調查委員會（UKAB）在報告中披露，這起危險空中接近事件發生在7月30日下午5時30分。調查報告把這起事件列為最高等級A級事件，意指可能存在嚴重相撞風險。

近幾年，天燈在英國越來越受到歡迎，儘管有人擔憂天燈可能有引發火災風險，並對野生動植物和牲畜構成威脅。

許多人在晚上聚會和慶祝活動時施放天燈，欣賞它們上升時在黑暗中發光。

部分零售商不再販售天燈，像是一英鎊商店（Poundland）和特易購（Tesco），但英國人每年仍購買超過20萬盞天燈。

英國消防首長協會（Chief Fire OfficersAssociation）呼籲，大眾應「避免」使用天燈。（譯者：葉俐緯/核稿：林治平）1071219