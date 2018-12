從2014年展開的美國對「伊斯蘭國」(ISIS)軍事打擊行動,可能在近期宣告結束。美國媒體周三(19日)引述華府內部消息指出,因遭ISIS佔領的失土已陸續收復,美國正計劃從敍利亞全面撤軍。

儘管消息未經證實,但向來愛用推特公布重大訊息的美國總統川普(Donald Trump),這天也在社交網站「推特」發文,透露想帶美軍回家的心情,「我們已經打敗了在敘利亞的ISIS,這是我當總統期間(美軍)在那裏出現的唯一原因」。

We have defeated ISIS in Syria, my only reason for being there during the Trump Presidency.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 19, 2018