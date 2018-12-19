（中央社柏林19日綜合外電報導）德國今天同意實施新的規定，降低歐洲以外人士收購德國企業股份的審核門檻，甚至阻止購買，以防範中資收購與國安領域相關的企業。

中資企業在歐洲最大經濟體德國取得過多的關鍵技術，而北京當局保護自家企業卻是不遺餘力，外界對此現象日益感到憂心。

德國總理梅克爾（Angela Merkel）內閣今天批准新的規定，作出了回應。

在新規定下，如果一名非歐洲投資人收購德國企業10%股份，柏林當局可以公共利益為由介入。啟動調查門檻由先前的持股25%大幅調降至10%。

梅克爾領導的保守執政聯盟經濟事務發言人菲佛（Joachim Pfeiffer）說：「德國是一個開放市場，歡迎外人投資，未來依舊如此。但是我們不可天真無知。」

他指出，如果外國懷有政治目的，投資鎖定關鍵領域，柏林當局必須能夠採取行動。

他說：「保持平衡十分重要…唯有經過仔細考量後，才會動用這項工具。」

他強調：「自我封鎖並非解方，只會導致保護主義加劇。」

德國2004年訂定收購調查門檻為持股25%，2017年擴大否決權。這些措施的目的是保護重要的基礎產業，例如能源、飲水、食品供應、電信、金融和運輸。今天通過的新規定，新增媒體產業。

德國工業聯盟（BDI）譴責新規定，BDI強調：「德國必須對外國投資人保持開放。」

迄今，德國尚未根據新規定封殺任何非歐洲投資人的收購行動。

然而，在柏林當局8月暗示將會否決後，中國煙台台海集團（Yantai Taihai Corp）放棄收購德國核能產業工具製造商勒菲機械（Leifeld）。

今年7月，德國國家銀行發現歐洲沒有其他替代投資人後，買進電網公司50Hertz的股份，以遏阻中國國家電網（State Grid）的收購行動。（譯者：嚴思祺/核稿：林治平）1071220