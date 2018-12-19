大巨蛋爭議不斷，台北市長柯文哲利用日前的「蔡柯會」反映，大巨蛋量體超過原來的設計，若要解決疏散問題，需要文化部協助，讓北市府與文化部正式槓上。文化部長鄭麗君 17 日反擊，前市長郝龍斌時代就有相關會議，卻在柯文哲上任後停擺了兩年多，要柯先清楚表態大巨蛋是否續建。對此，柯文哲回應，「不拆就是要蓋啊，不然幹什麼？」針對柯這樣的回應，國民黨中央委員連勝文昨（ 19 ）日表示，柯文哲決定大巨蛋要續建，應該不是臨時起意，那這麼重大的決定，為什麼選前不敢講呢？大酸「不是一直誇自己透明公開嗎？」

連勝文昨晚在臉書上發文，直指柯文哲選前，也就是三週前，為何不敢講大巨蛋要續建？是怕傷了 2014 支持柯文哲的這一群「覺醒人類」？還是怕得罪了當初大力挺他的這些「進步」公民團體，讓人看穿他根本只是一個假左派，讓自己已經夠少的選票變的更少？

連勝文表示，柯文哲 2014 年選舉時，大力鼓動反商仇富的社會情緒，甚至還私設刑堂，說要打擊國民黨的弊案，結果國民黨卻沒有任何弊案，砲轟「柯文哲只是作繭自縛，在台北市搞了一個全世界最大的爛尾樓！」

連勝文怒批，柯文哲為了證明自己打蛋有理，發明全球唯一的「柯式建築安全標準」，卻無法獲得真正的學者專家認同，那請問既然他幫大巨蛋貼了一個「不安全」的標籤，為什麼不拆呢？現在要續建了，怎麼大巨蛋突然變得安全了，還是説他所謂「安全」問題，根本就是欲加之罪，何患無辭？

連勝文觀察這次選舉的結果後認為，台北市有六成的人反對柯文哲，強調柯文哲做為一個少數市長，如果還是不務正業，甚至肖想大位，恐怕越來越多人會說他是「自目力量」，也無怪乎他的徒子徒孫，會一代比一代更白目了！