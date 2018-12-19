國民黨前議員李新墜樓身亡超過 1 年，真相似乎越來越撲朔迷離。其生前女友郭新政成立了「誰摔死了李新」粉絲團，找來藝人盛竹如用「類戲劇」的方式呈現多支影片，控訴前立委羅淑蕾等人設局害死李新；對此，羅淑蕾 19 日指控影片內容不實，直言：「我每晚都睡得很好，沒想到一個不實影片，我一覺睡醒了就變成殺人兇手！」

李新在去年 9 月 28 日墜樓身亡，事隔 1 年，其生前女友郭新政在臉書成立了「誰摔死了李新」粉絲團，並公布 8 支影片，指控李新的死和嚴姓珠寶商之間的糾紛有關，嚴女當時找來羅淑蕾協調，而李新卻遭到設計，導致他走上絕路。多支影片請來了曾經擔任知名類戲劇《藍色蜘蛛網》等節目的主講人盛竹如串場，吸引上百萬名網友點閱觀看。

綜合媒體報導，羅淑蕾在 19 日出面痛批，她因《誰摔死了李新》遭許多網友在臉書留言酸：「妳有沒有夢到李新？」「李新被妳害死了！」對此，她直言：「我每晚都睡得很好，沒想到一個不實影片，我一覺睡醒了就變成殺人兇手！」

羅淑蕾不滿表示，自己每天醒來就有幾百、幾千人指控殺人，還要求要提供證據，「我沒有殺人，是要拿什麼證據？用一支影片就確定你殺人了嗎？這到底是什麼社會啊？」她更預告，自己也會拍攝一支捍衛名聲的影片，雖然不會像郭新政那樣砸大錢拍片，但自己有權向社會大眾解釋。

報導指出，羅淑蕾控訴《誰摔死了李新》影片內容充滿不實，「還找了綜藝咖的演員來唸字卡！」表示自己已委託律師告盛竹如妨害名譽，並預計在 20 日晚間 9 時於臉書直播說明真相。