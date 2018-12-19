美國聯準會（Fed）不甩美國總統川普的施壓，宣布實施今年第4度升息。Fed在台北時間20日凌晨3時宣布升息1碼，把聯邦資金利率目標區間調升至2.25%至2.5%，符合市場預期。但美股道瓊工業指數卻大跌超過350點，科技股更是重災區，台股今（20）日也剉咧等。

無懼美國總統川普不斷批評升息影響美國經濟，美國聯準會（Fed）還是宣布升息1碼，把聯邦資金利率目標區間調升至2.25%至2.5%，此為今年第4次升息，符合市場預期。聯準會升息理由是勞動市場緊張、美國經濟成長健康，聯準會主席鮑爾的談話雖有點軟化先前過於鷹派的基調，但仍暗示未來會逐步升息。

美股聞訊後，早前漲幅收斂、應聲下跌。其中，美股道瓊指數下跌351.98點，或1.49%，收23323.66 點；S&P 500指數下跌39.20點，或1.54%，收2506.96點；那斯達克指數下跌147.08點，或2.17%，收6636.83點；費城半導體指數下跌14.90點，或1.28 %，收1177.36點。

而台股昨（19）日開盤漲近30點，終場上漲64.39點或0.66%，收在9783.21點，成交值僅883.06億元。只是台股與美股連動性高，近來大型龍頭股又多空交戰，市場訊息紛亂，尤其美國科技股如亞馬遜昨跌3.64%、Netflix跌1.54%、臉書重挫7.25%、蘋果跌3.12%，今日台股恐怕剉咧等。