臉書 Facebook (FB-US) 股票週三 (18 日) 大幅下挫，之前這間社交媒體公司因隱私洩露事件被起訴。週三收盤股價下跌 7.25% 來到 133.24 美元。

臉書股價趨勢圖

紐約時報報導稱，臉書已經允許超過 150 家公司獲用戶資訊，而資料也比用戶所允許的還多。其中，網路串流音樂商 Spotify (SPOT-US) 及網路巨頭亞馬遜 Amazon (AMZN-US) 被爆料為客戶名單內。

而這也不是一系列爭議中的第一次，引發外界對臉書的議題。臉書股價也有望超越 7 月份的單日最大跌幅，而自 7 月份以來，臉書股價已損失了約 40% 價值。

Lynx Equity Strategies 分析師 KC Rajkumar 稱這一消息「增加了負面因素」，在一份報告中，他表示股票繼續在用戶未明顯成長，和增加的監管壓力中。

儘管有負面的頭條新聞，但很多看漲投資人仍然堅持對此股票的信念。JMP 證券公司分析師 Ron Josey 在一次電話採訪中表示，雖然臉書又再度遇上負面消息，「但當我們考慮其基本面，其回購 (庫藏股) 計劃時，我們認為從估值角度看，它看起來還是非常具有吸引力的」。

同時，Josey 也認為，「很多這些問題都是過去式、或已經修復，我們認為臉書股價已經把消息定價進去了」。Josey 給予臉書「優於大盤」評級，目標價為 176 美元，是眾多分析師裡對該公司前景持樂觀態度的分析師之一。

根據彭博社的數據，41 家公司對該股票給予「買入」評級，有 9 間給予「持有」，只有 3 間給予「賣出」。平均價格目標是 189 美元，這意味著還要在目前水平上，有近 40% 的上漲空間。

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