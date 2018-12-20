2018 高雄市長選舉，國民黨候選人韓國瑜主打「北漂」、經濟牌等議題，以淺顯易懂競選口號「貨賣得出去，人進得來，高雄發大財」掀起一股韓流狂潮後來居上，擊敗對手民進黨候選人陳其邁，成功讓綠地變藍天，但選後韓國瑜針對先前提出的部分政見改口，讓部分選民不禁感到失望，聲勢有下墜之勢。對此，民進黨桃園市議員王浩宇直言「更多的泡泡隨時都會被吹破，不會太久的」。

王浩宇今（ 20 ）日凌晨在臉書上發文，選前好幾次被韓粉洗版，儘管逆風，「我還是堅定的告訴大家，韓國瑜是個空殼子，當選後絕對是高雄的夢靨。選後沒多久，就有不少住在高雄的朋友後悔投給韓國瑜。」

王浩宇認為，韓國瑜靠著直銷般的口號，吹了經濟發展的大夢給高雄，但當選後被問這些政見，卻被發現根本沒任何的執行，愛情摩天輪、迪士尼樂園沒一個可行，直批「他的政見要嘛是空泛的口號，要嘛得靠中國施捨，幾乎不可能在高雄辦到，也非常不切實際。」他嘆，「曾經賄選的政二代可以當局長、國民黨的老舊官僚全部回籠。更多的泡泡隨時都會被吹破，不會太久的。」

韓國瑜將在 25 日就職高雄市長，今日下午 4 時也將公布所有的小內閣名單，並強調，「高雄市已經不能再等了，所有閣員都要有這個認知和體認，我們要全力往前衝」！

但高雄小內閣可說是爭議不斷，本月初原定的高雄市原民會主委人選、前高雄市議員林國權遭爆涉嫌吸金 4000 萬，引起社會輿論，而後林國權宣布放棄接任原民會主委；又傳國民黨大老踴躍推薦人選，甚至直接遞出名單， 27 個人選寫好寫滿，韓國瑜隨即出面強調「絕無此事」。

如今再爆高雄市準海洋局長、高雄市前議長朱安雄之女朱挺玗，曾在競選市議員時買票， 2008 年被判當選無效定讞，遭外界質疑，韓國瑜昨（ 19 ）日表示，曾說過「芸芸眾生中，很難找到聖人」，飽受批評，事實上他希望社會大眾能看到那些在職場生涯中有些小記錄，但已接受過懲罰的人的長才，並直言，要找到像一張白紙一樣的人不好找，相信高雄市和小內閣都能接受她，也寄望大家能以更寬廣的心胸來看待小內閣。