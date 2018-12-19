（中央社記者吳家豪台北20日電）美國聯邦準備理事會（Fed）升息，道瓊工業指數下跌逾351點；法人認為，台股近期外資賣壓趨緩，中小型股有機會持續表現，加上集團股年底作帳行情，盤勢仍維持以盤代跌走勢。

美國聯邦準備理事會今天調升利率，並表示未來一年仍可能需進一步升息後，華爾街股市應聲大跌，那斯達克指數跌147.08點或2.17%，以6636.83點作收；道瓊工業指數跌351.98點或1.49%，收在23323.66點；標準普爾500指數跌39.20點或1.54%，成為2506.96點。

台股昨天高檔整理，尾盤在台積電點火攻擊下，指數進一步走揚，終場收在最高9783.21點，上漲64.39點，漲幅0.66%，成交值新台幣883.06億元。自營商賣超12.46億元，投信賣超1.28億元，外資及陸資買超32億元；三大法人合計買超18.26億元。

美中貿易戰局勢撲朔迷離，近期全球股市波動起伏加劇，但花旗集團認為，全球股市尚未步入熊市，預期2019年多頭續航，對市場抱持審慎樂觀的態度。

遊戲公司紅心辣椒因有重大事項待公布，上櫃有價證券自20日起暫停交易。紅心辣椒今年啟動轉型，從原本的純代理營運轉為自製、代理營運兩路並進，首款自製手機遊戲「真三國無雙．斬」9月在日本推出後成績亮眼。

法人表示，近期美股、亞股弱勢，反觀台股相較於國際股市，走勢相對穩健，顯示近期在外資賣壓趨緩下，台股轉為內資主導盤，且觀察店頭市場仍維持在季線之上，也說明中小股近期仍有機會持續表現；考量過往年底即為集團股年底作帳行情，短線若未出現下殺取量，盤勢仍維持以盤代跌走勢。（編輯：楊凱翔）1071220