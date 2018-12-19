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美國總統川普週三簽署《西藏旅行對等法》，使其正式成為法律。國際聲援西藏運動主席梅卡奇說：「這的確是美國支援西藏人民及其在區域中戰略安全利益的歷史時刻」。

美國之音（VOA）今（20）日報導，《西藏旅行對等法》在由川普簽署成為法律後，要求國務卿在90天內評估美國公民進入西藏的程度，並向國會提交一份報告，明確指出阻止美國人進入西藏的中國官員。國務卿將根據這項法律禁止這些中國官員獲取進入美國的簽證。

報導指出，《西藏旅行對等法》旨在反擊中國嚴格限制包括美國在內的外國人進入西藏。根據法案的要求，中國政府必須允許美國記者、外交官和遊客不受限制地前往西藏；美國國務卿每年必須向國會遞交報告，指證涉及相關限制政策的中國官員，這些官員將被限制進入美國。

該法案由麻薩諸塞州共和黨參議員麥高文4月提出，先後在國會兩院通過。法案12月11日在參議院通過後，法案的主要發起人、共和黨籍參議員魯比歐表示，參議院基於對等原則通過了《西藏旅行對等法》，這是在美國同中國關係中長期以來一直缺少的。

報導提到，目前，中國的外交官、記者、遊客等能在美國各地自由旅行，但是中國當局長期以來一直不允許美國公民訪問或享有進入西藏的同等權利。根據對等外交原則，國與國之間應向對方公民提供對等的權利。