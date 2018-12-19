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中國報復孟晚舟事件沒完沒了！繼拘捕加拿大籍前外交官康明凱（Michael Kovrig）與商人史佩弗（Michael Spavor）後，加拿大政府證實中國拘留第3名加拿大公民，總理辦公室證實被捕的是1名女性，並表示她既不外交人員，也沒在中國做生意，疑似1名老師，目前身分待查。

加拿大依美國要求，在本月初逮捕中國華為創辦人之女、副董事長兼財務長的孟晚舟，儘管孟晚舟已經獲得保釋，但中國眦睚必報，已經展開報復。除了以涉嫌危害國家安全為由，陸續逮捕康明凱與史佩弗。

杜魯道挨批軟弱

多倫多19日證實，第3名公民遭到中國拘捕，但該國總理杜魯道（Justin Trudeau）似乎不想事態擴，稱該公民被拘事件與前2件沒有關係。他還表示，被拘留的第3名加拿大公民似乎不符合前2人的模式，沒有被列出國家安全指控，比較像是簽證問題。杜魯道指出，有成千上萬的加拿大人在中國生活、旅行與工作，目前官員正在努力獲取更多細節。被問到政府為什麼不多做一些步驟，讓加拿大公民獲釋？杜魯道回應稱政治姿態或聲明不一定有用，有可能反而更阻礙加拿大人獲釋。

只是杜魯道的說詞被認為「軟弱」，加國反對黨領袖謝爾（Andrew Scheer）在推特上表示，總理應該拿起電話打給中國國家主席習近平了，他應該要求北京方面讓被捕的加拿大人安全返回，加拿大公民因政治或外交原因而被拘留，都是完全不能接受的。多倫多大學教授懷斯曼（Nelson Wiseman）則批評，杜魯道看起來太軟弱了，加拿大人無法接受他的說法。

目前加國總理辦公室證實最新被拘的是1名女性，消息人士透露，她在在中國教書，但沒有更進一步的資訊。

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