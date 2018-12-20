（中央社台北20日電）共享單車巨頭ofo連日遭擠兌押金已面臨破產危機，共享經濟模式是否在中國走到盡頭引發議論。不過ofo主要對手摩拜單車CEO胡瑋煒表示，摩拜訂單量仍在上漲，共享經濟才剛剛開始。

ofo小黃車經營不善的利空消息近日傳出後，引發用戶擠兌押金。17日開始，ofo北京總部門外出現排隊人潮。截至20日上午，光是線上登記退押人數已突破1182萬，ofo積欠押金恐達人民幣20億元（約新台幣89億元）。

儘管ofo創辦人戴威昨天發表員工信表示，「對於欠著的每一分錢都會負起責任」，並呼籲員工與公司一起「不逃避，勇敢活下去」。但陸媒報導卻多指ofo後續資金無著落，已面臨破產清算。

共享單車是中國共享經濟的代表，就在輿論熱議共享經濟模式是否在中國已走入盡頭之際，澎湃新聞今天發布胡瑋煒專訪，她仍語帶樂觀。

根據報導，胡瑋煒說，20年以後可能手機都不怎麼用了，但人們還是會騎自行車的。這個需求還是會一直存在，這個需求已經存在了100多年了，從它誕生那天起。

她還說，再過20年或30年以後，自動駕駛已經開始盛行了，但是兩輪車還依然是需要的，因為城市裡一直會有一些短途的出行，比如說兩三公里，一公里左右的，這些其實還是需要自行車來解決的。

胡瑋煒表示，共享經濟在她看來就僅僅是一個開始，未來的出行市場也還有很多變化的可能性。摩拜現在做精細化的運營，把全生命周期這件事情要做得更加完善，讓大家看到共享單車這個行業更加積極的這一面。

她並稱，在過去的7個月，摩拜幾乎沒有投入新的單車，但訂單量其實是上漲的；「我相信練好這些基本功，我們就會有更大的未來」。

不過胡瑋煒的說法卻遭到許多大陸網民在微博發言打臉，批評她已經「套現」沒壓力，「站著說話不腰疼」。

胡瑋煒於2015年1月創辦摩拜小紅車，歷經3年爆發式成長後，迎來巨額虧損。2017年12月，摩拜當月收入只有1.1億元，扣除銷售成本與管理支出，當月就虧掉6.81億元。

今年4月，摩拜被餐飲外賣網「美團點評」以27億美元高價收購後，胡瑋煒轉任摩拜CEO。美團併購摩拜後，儘管今年業績大幅成長，但虧損卻連帶飆升，不僅股價大跌，近日還傳出裁員。

綜合新浪財經、創世記報導，摩拜年虧50億元，對美團已不僅是財報黑洞，每月還要面臨近4億元的折舊攤提，市場直指摩拜是燒錢的「天坑」。（編輯：楊昇儒/張淑伶）1071220