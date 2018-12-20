（中央社記者邱柏勝台北20日電）中華信評今天發布2019台灣信用展望，提及若全球貿易關係持續惡化，台灣企業面臨風險將升高；雖對台灣企業維持「穩定」評等，但展望「負向」比例變多，又以記憶體為主的半導體產業最悲觀。

中華信評今天發布2019台灣信用展望，展望2019年，台灣企業與金融機構主要面臨四大風險，包含全球貿易緊張情勢升級、匯率波動加劇、大宗商品價格起伏變動大，以及網路安全與科技創新對既有營運模式的衝擊等。

中華信評分析師王珮齡表示，全球貿易關係可能持續惡化的風險，已導致台灣企業大致穩定的信用展望蒙上陰影，對特定產品類別或製造商的保護主義日漸抬頭，可能會加速侵蝕與美中貿易戰有直接或間接關係的企業早已吃緊的利潤空間。

中華信評表示，台灣部分產業、特別是交通業與受管制的電力事業，因為轉嫁成本能力有限，因此容易受到大宗物資價格波動的影響，這類公司今年因燃油成本急劇升高，蒙受不同程度的損失，但明年可望獲得喘息，因為根據標普全球評級的預測，大宗物資價格應會在明年呈現下滑走勢。

另外，新興科技的興起將導致傳統從事硬體製造的公司面臨壓力，非科技產業則可能因為人工智慧與自動化的導入而提高生產力，至於未投資新科技的產業可能喪失競爭力。而中國積極進行面板、及半導體產能擴充，也導致台灣以快閃記憶體（NAND Flash）為主的半導體業者的獲利能力面臨風險。（編輯：林沂鋒）1071220