（中央社宏都拉斯德古西加巴19日綜合外電）宏都拉斯28歲移民艾斯皮納近日被美國遣返，他的家人今天表示，艾斯皮納在離家幾條街口處遭幫派開槍打死。此事印證中美洲移民隊伍躲避黑幫威脅才離家之言為真。

尼爾森．艾斯皮納（Nelson Espinal）的姊妹派翠西亞（Patricia Espinal）表示，尼爾森昨夜離開位於宏國首都德古西加巴（Tegucigalpa）的家中不久後，身中15槍喪命。當地社區被宏國最危險幫派之一「18街黑幫」（Barrio 18）所把持。

根據美國國土安全部（DHS）檔案，尼爾森11月底遭美國遣返，並被禁止入境5年。

派翠西亞表示，儘管如此，在建築工地工作的尼爾森仍計劃明年1月再去闖關美國，「他說如果不離開，他們會殺了他。這是為什麼他跟著移民車隊離開」派翠西亞邊說時，母親馬塔摩羅斯（Sara Matamoros）就在一旁哭泣。

根據美國海關與邊境保護局（CBP），尼爾森非法越過亞利桑那州邊界後遭捕。CBP表示，他看起來不像從中美洲長途跋涉至美國的移民隊伍一員，並且也未尋求庇護。

川普政府先前祭出相關政策，嚴格限制移民以幫派威脅和國內暴力為由申請庇護。一名美國聯邦法官今天宣布相關政策無效。（譯者：侯文婷/核稿：陳亦偉）1071220