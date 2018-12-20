（中央社記者郝雪卿台中20日電）台中市文化局今天舉辦「我的初書時代：台中作家的第一本書」第三輯新書發表會，本輯專書收錄從日治時期到當代40位台中作家的第一本書，架構台中現代文學軌跡及生命歷程。

台中市文化局長王志誠今天在台中文學館研習講堂，主持「我的初書時代：台中作家的第一本書」第三輯專書新書發表會與特展，並邀請作家岩上、亞媺、徐登志、莫云、保真等人分享出版第一本書的心路歷程。

王志誠表示，推出第三輯後，文化局累積介紹120位台中在地優秀作家，架構台中現代文學軌跡及生命歷程，今天在台中文學館舉辦第三輯新書發表及特展，意義更深遠，期望讓更多民眾認定台中文學之美。

王志誠指出，第三輯收錄的40位作家，涵蓋日治時期到當代，包括今年初過世的李敖、文學翻譯家李永熾、詩人楊牧、客語作家徐登志、中央通訊社社長張瑞昌、自然書寫作家苦苓、同志文學作家紀大偉等。

岩上指出，第一本書「激流」於民國61年出版，但他從民國46年就開始發表作品，直到61年才出版第一本書，原因是沒有經費出版，感謝王志誠重視中部地區的窮作家，讓他能名列台中作家，真的很開心。

客語作家徐登志表示，擔任國小老師時，發現客家小朋友大都不會講客語，於是採集客語故事，將內容整理的更通暢，讓小朋友可以學客語，過程中花了很多錢及精神，為了完成錄音幾乎捉襟見肘，感謝客家鄉親的幫忙，錄音費用讓她花了7年才還清。

「記憶絕不是一個被放在過去的東西，而能讓人經驗到它介入未來的瞬間。」被收錄台中作家之列的張瑞昌在書中指出，他的第一本書「現代龍馬何處尋」初始寫作動機正是來自記憶，而且是從民國93年秋天赴東京朝日新聞研修期間的一系列家書開始。

張瑞昌表示，「現代龍馬何處尋」書名看似關注誰是21世紀的坂本龍馬，實則是帶著台灣意識的視野去眺望日本，凝視日本，以台灣的生活價值去書寫日本。（編輯：翁翠萍）1071220