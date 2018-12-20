（中央社記者江明晏台北20日電）根據「愛立信行動趨勢報告」指出，5G行動裝置最快2019年年中問世，北美有望引領5G市場，預計2024年時，5G將覆蓋全球40%以上的人口，達15億人。

愛立信新發布的「愛立信行動趨勢報告」指出，到2024年，5G將覆蓋全球40%以上的人口，其中，5G增強型行動寬頻用戶數將增加至近15億，這將使5G成為全球部署最快的行動通訊技術。5G的主要擴展動力來自其更大的網路容量、每1GB的成本更低以及新的案例需求。

5G裝置的進展被視為新一代技術潛在商機的關鍵指標。愛立信預計到2019年年中，市場上將有6種5G中頻智慧型手機，以及2種以上的5G高頻毫米波(mmWave)智慧型手機；預測在2019年底會有1種中頻與1種高頻毫米波的工業用5G裝置。

5G用戶數的成長備受關注，「愛立信行動趨勢報告」預測，至2024年，5G增強型行動寬頻用戶數預計達到15億。其中北美與東北亞地區可望引領5G市場發展。至2024年底，約55%的北美行動寬頻用戶將成為5G使用者，其次是東北亞地區，預期將有超過43%。而西歐地區則預計會有30%的行動寬頻用戶成為5G使用者。

在5G推出的同時，蜂巢式物聯網也正在邁向新里程碑。基於NB-IoT和Cat-M1的技術逐漸普及，全球蜂巢式物聯網連接數也隨之成長，愛立信預期2024年時將會有41億個蜂巢式物聯網連接數，而東北亞將占27億個，這數字反映了該地區蜂巢式物聯網市場的雄心和規模。（編輯：郭萍英）1071220