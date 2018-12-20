（中央社記者江佩凌台北20日電）前花蓮縣長傅崐萁任內爆出爭議採購案，用公帑找地方記者當「輿情員」，昨天事件揭發後，包括聯合報、東森、台視、客家電視台多名記者去職，今天壹電視與三立記者也確定離職。

「鏡週刊」昨天報導，傅崐萁9月底因合機炒股案入獄服刑，任內詭怪標案跟著曝光，花蓮縣府去年底開始共釋出25個「縣政宣導平面素材資料庫蒐集建立」採購案，有別於一般政府執行媒體採購案由媒體或公關公司投標，這批縣府標案幾乎全由花蓮在地記者以個人得標，記者須繳縣長施政文章、影音，幫忙蒐集地方民情輿論。

根據政府公開資料顯示，取得標案的媒體記者來自東森、台視、三立、民視、中天、壹電視、客家電視台、原住民電視台與聯合報等，超過10家媒體記者涉入。

昨天事件揭發後，多家媒體記者去職，包括聯合報、東森、台視、客家電視台，民視對駐地記者處以停職，原住民電視台則要求花蓮記者先暫停新聞採訪工作。

除了已確定有4名記者去職，壹電視今天向中央社記者表示，涉入此事的駐地記者昨天已自請離職；三立今天說，該員利用職務之便，收取私人利益，造成公司名譽受損，予以免職處理。

中天則表示，正在調查了解中，並將依相關規定處理。（編輯：管中維）1071220