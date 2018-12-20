內政部消防署107年11月6日至8日於南投竹山訓練中心辦理救災指揮通信平臺車操作競賽，由全國12個配有救災指揮通信平臺車之直轄市、縣(市)政府及消防機關指派代表參加，台南市由消防局下營分隊隊員莊士儀及南門分隊隊員蘇雍傑代表出賽，評比競賽期間台南市代表全力展現所學之各項設備操作能力，於全國12個隊伍中脫穎而出，為縣市合併以來首次獲得第一名優勝佳績。



台南市政府消防局局長李明峯表示，台南市救災指揮通信平臺車操作教官現行編制15人，由7個救災救護大隊中，挑選優秀且對通訊系統有興趣之同仁組成，每年定期辦理集訓，另每半年至台南市轄內各易致災部署點進行前進指揮所架設演練，當重大災害發生時，期能迅速發揮平臺車指揮通訊功能，保障市民財產安全。

李明峯指出，平臺車可透過車載衛星通訊系統，提供與中央災害應變中心、台南市災害應變中心及各縣市災害應變中心衛星電話通聯，並可透過視訊連線，將災害現場影像回傳災害應變中心，且車上配有發電機，可於電力及通訊皆中斷下，持續提供現場影像及通訊。

台南市105年0206震災期間，就是透過平臺車將永康維冠金龍大樓救災現場畫面即時回傳災害應變中心，供指揮官進行各項應變作業。李明峯強調，於大型災害事故中，維持通信管道之暢通是非常重要的工作，尤其當救災前進指揮所成立後，災害現場與各級災害應變中心之通聯更加重要，當面臨大規模通訊中斷，救災指揮通信平臺車即扮演著現場緊急通訊的重要角色。

李明峯說，台南市此次操作競賽獲得全國優勝之佳績，操作能力已有一定水準，然而防救災工作沒有永遠的勝利，只有不斷的努力，消防局平臺車救災團隊將盡最大努力與責任，共同持續打造台南市成為安全宜居的城市。

救災指揮通信平臺車主要部署於大型災害事故現場，用於強化救災指揮通信的機動式車輛，全國共有12輛，分別配置於內政部消防署特種搜救隊中部分隊、基隆港務消防隊、新北市、桃園市、新竹縣、台中市、南投縣、台南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣及台東縣。