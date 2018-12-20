新北市長當選人侯友宜明（21）日將宣布小內閣的人事，除帶領3名副市長、局處首長進場外，也會說明市府團隊的架構；此外，25日的就職典禮，將由曾任台北縣副縣長的行政院政務委員林萬億、吳澤成分別監交市長及正、副議長。

侯友宜明日上午10點在板橋區府中路的良師塾人文食飲公布新北市的小內閣名單，屆時侯友宜將率領3名的副市長、局處首長進場，並於致詞後介紹副市長、秘書長，及說明市府團隊的架構；隨後將請副市長致詞後，將說明業務督導的範圍，並介紹各局處的首長。

地方盛傳3名的副市長，分別為前市府勞工局長謝政達、經濟部中小企業處長吳明機及內政部前政務次長陳純敬，秘書長則由現任副秘書長林祐賢出任，副秘書長包括現任邱敬斌、選戰期間備受侯友宜倚重的前新北市政府秘書處長林芥佑；此外，市府團隊僅部分的新人，多數為原首長的留任或調整職務異動。

侯友宜25日的就職典禮將在市府市民廣場舉行，由曾任台北縣副縣長的行政院政委林萬億監交；林萬億在蘇貞昌1997年競選台北縣長時，曾協助蘇貞昌擬定選舉的政見與主軸，蘇貞昌後來商請林萬億擔任台北縣副縣長，林萬億放棄台灣大學社會學系教授兼系主任教職，協助蘇貞昌治理台北縣。

至於新北市議會的議員宣誓就職後，立即進行正、副議長的選舉，由新北地方法院院長林輝煌擔任監誓人，監交人由曾任台北縣副縣長的行政院政委吳澤成擔任；吳澤成目前也是行政院公共工程委員會主委，蘇貞昌初次選上台北縣長時，延攬他擔任工務局長，蘇貞昌連任後，提拔吳澤成為縣府主秘、台北縣副縣長。