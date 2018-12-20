（中央社倫敦20日綜合外電報導）如果英國首相梅伊與歐洲聯盟達成的脫歐協議草案下個月無法獲得國會表決通過，各部會大臣對於政府下一步行動產生意見分歧。

路透社報導，距離英國預定離開歐盟（EU）的時間僅剩不到100天，國會意見強烈分歧提高無協議脫歐的可能性，且舉行二次公投的呼聲漸高，盼能打破僵局。英國預定明年3月29日脫歐。

就業及退休保障大臣魯德（Amber Rudd）19日晚上表示，倘若議會未能就前進方向達成共識，將會有一個「似乎有理的論點」，即舉行二次公投，這是梅伊（Theresa May）一再排除的選項。

國會下議院領袖李德森（Andrea Leadsom）表示，所謂的「人民表決」將是令人無法接受的，「有管控的」無協議脫歐將是另一個選項。

李德森告訴英國天空新聞網（Sky News），有管控的無協議脫歐意味著，英國和歐盟同意雙邊安排，英國將會採取某種形式的緩解措施。

梅伊坦言，這份脫歐協議草案無法在國會過關後，本月稍早取消表決。

李德森表示，梅伊提出的脫歐協議草案1月中重返國會表決時，英國政府「預期」將會通過。

部分大臣已表示，倘若無協議脫歐成為官方政策，他們將會辭職。

英國政府本週稍早表示，將全面實施無協議脫歐計畫，並告訴企業和民眾做好準備。

在國會沒有明確多數支持任何一個脫歐選項的情況下，數名大臣曾表示，將支持舉行「假投票」的想法。

魯德表示，國會應就英國如何脫歐達成一項多數共識，但倘若不能，舉行另一次公投就是一個選項。

她告訴英國獨立電視台ITV，自己曾說過不想要人民表決或公投，但倘若國會無法達成共識，人民表決或公投將有合理依據。（譯者：葉俐緯/核稿：陳政一）1071220