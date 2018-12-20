（中央社記者鄭崇生華盛頓20日專電）對抗中國駭客與經濟間諜，美國組聯合陣線出擊。司法部今天將與其他5國發表共同聲明，譴責中國的駭客行為，美國還將公布一份中國情報單位的駭客名單，展開司法行動。

美國司法部預計美東當地時間20日上午10時30分將召開記者會說明詳情，華盛頓郵報率先報導，美國政府將與盟邦，共同聲討中國持續藉網路駭客攻擊，竊取高科技與商業機密的行為，並譴責中國情報機構攻擊各國政府網路，盜取敏感資料。

報導指出，與美國站在同一陣線，參與這次對抗中國駭客行徑的國家有英國、澳洲、加拿大、日本和德國，這些國家長期以來就是中國網路駭客攻擊的目標。

華盛頓郵報認為，這次「前所未見」的大規模行動，是各國聯手要對北京的惡意行為追究責任，也代表著國際社會漸有共識，中國是因藐視國際公平競爭規則，才成為世界主要經濟與科技強國。

美中貿易談判期間，美國司法行動並未停下腳步，先有指控華為財務長孟晚舟涉嫌違反制裁伊朗的禁令，美、加合作逮捕她後，目前獲保釋，等待美方提出引渡，後有傳出中國駭客大規模入侵攻擊美國企業並竊取機密，而這次司法部大動作聯合各國出擊外，還將提出具體名單，預料將再次升高美中關係的緊張情勢。

報導說，司法部預計還將提出一份中國駭客名單，對他們展開刑事訴訟，而這些駭客隸屬於中華人民共和國國家安全部，他們涉嫌長期參與針對美國和其他國家的網路駭客與間諜行為，或盜取機密資料。（編輯：陳永昌）1071220